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السلطان آل عفرار: المهرة لن تسمح باستقدام عناصر مسلحة من خارجها وتكرار سيناريو 1967

الإثنين 10 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار
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أكد رئيس المجلس العام لأبناء المهرة وسقطرى السلطان محمد عبدالله آل عفرار، أن أبناء المهرة لن يسمحوا لأي دولة بالدخول إلى المحافظة عبر وكلاء لها بعيدا عن مؤسسات الدولة.

وقال آل عفرار في تصريحات صحفية إنه "التقى عدداً من سفراء الدول التي تنوي العمل في محافظة المهرة".

وأكد أن عليهم الإتيان من الأبواب الرئيسة والشرعيَّة للعمل في المحافظة، مشيرا إلى أن هناك قرارات جمهورية تساهم في تسليم معسكرات وقوات الشرعية وإضعافها.

وبشأن دعوات التجنيد في المهرة التي دعت إليها مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا، أكد السلطان آل عفرار عدم السماح بتكرار سيناريو 67 في المهرة من خلال استقدام العناصر المسلحة.

وقال إن "المهرة لن تسمح باستقدام عناصر مسلحة من خارجها وأبناءها لن يسمحوا أيضا بتكرار سيناريو 1967 في المهرة".

وتأتي تصريحات السلطان آل عفرار بعد أيام من دعوات قيادة مليشيا الانتقالي في المهرة إلى فتح باب التجنيد لعناصرها في المهرة وإغلاق منافذ المحافظة البرية والبحرية وطرد العاملين والنازحين من أبناء المحافظات الشمالية.

 
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