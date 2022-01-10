الطقس المتوقع خلال الساعات القادمة في اليمن

الإثنين 10 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات

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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أجواء باردة إلى شديدة البرودة مع تشكل الضباب في عدة محافظات خلال ال24 ساعة المقبلة .

وأشار المركز في نشرته الجوية ليوم الاثنين إلى أن الأجواء ستكون باردة إلى شديدة البرودة أثناء الليل والصباح الباكر على محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء ، وفي الأجزاء الشمالية من محافظات إب، الضالع، لحج، والمرتفعات الغربية في محافظتي الجوف ومأرب.

ولفت إلى أن الأجواء ستكون باردة على المرتفعات بمحافظات تعز، لحج، أبين، شبوة وحضرموت وباردة نسبياً في المناطق الصحراوية.

وأفاد بتشكل الضباب على أجزاء من المرتفعات الغربية لمحافظات تعز، لحج، إب، الضالع، غرب صعدة، حجة، المحويت و ريمة ، مع نشاط للرياح السطحية في السواحل الجنوبية وغرب خليج عدن ومدخل باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

ونبه المركز المواطنين خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر والمسافرين إلى تلك المحافظات بأخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من صدمات البرد.

وحث المزارعين و رعاة المواشي والنحالين على حماية المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية والمناحل من آثار البرودة الشديدة .

وحذر المركز سائقي المركبات من التدني في مدى الرؤية بسبب تشكل الضباب أو الشابورة المائية ، وكذلك مرتادي البحر والصيادين جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن من اضطراب البحر وارتفاع الموج .

وأوضح المركز أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت في عمران : 4.6 ،صنعاء : 5.4، ذمار : 5.6، السدة : 8.8، سيئون : 9.4 ، إب : 10.