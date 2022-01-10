الطقس المتوقع خلال الساعات القادمة في اليمن محافظ شبوة يكشف عن الهدف القادم للجيش والعمالقة بعد شبوة ومصير العملية العسكرية الإمارات تكشف معلومات جديدة حول سفينة «روابي» المختطفة وتضع القضية على طاولة مجلس الأمن من وسط المعاناة والحرب.. مخترعة يمنية شابة تبتكر روبوتا ذكيا يساعد في الحد من انتشار فيروس كورونا أطعمة تكافح كورونا والمرض الجديد فلورونا الرئيس ونائبه يعزيان في استشهاد قائد بارز في ألوية العمالقة محادثات طارئة.. رونالدو يفكر بالرحيل وهذه هي الأسباب كورونا يجتاح إسرائيل بأرقام صادمة و تسجيل أعلى معدل إصابات يومي منذ تفشي الوباء في تطورات خطيرة السعودية تسجل قفزة قياسية في إصابات كورونا اليومية محافظ شبوة يوجه دعوة للخطباء في توحيد الصف ونبذ الفرقة
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أجواء باردة إلى شديدة البرودة مع تشكل الضباب في عدة محافظات خلال ال24 ساعة المقبلة .
وأشار المركز في نشرته الجوية ليوم الاثنين إلى أن الأجواء ستكون باردة إلى شديدة البرودة أثناء الليل والصباح الباكر على محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء ، وفي الأجزاء الشمالية من محافظات إب، الضالع، لحج، والمرتفعات الغربية في محافظتي الجوف ومأرب.
ولفت إلى أن الأجواء ستكون باردة على المرتفعات بمحافظات تعز، لحج، أبين، شبوة وحضرموت وباردة نسبياً في المناطق الصحراوية.
وأفاد بتشكل الضباب على أجزاء من المرتفعات الغربية لمحافظات تعز، لحج، إب، الضالع، غرب صعدة، حجة، المحويت و ريمة ، مع نشاط للرياح السطحية في السواحل الجنوبية وغرب خليج عدن ومدخل باب المندب وجنوب البحر الأحمر.
ونبه المركز المواطنين خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر والمسافرين إلى تلك المحافظات بأخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من صدمات البرد.
وحث المزارعين و رعاة المواشي والنحالين على حماية المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية والمناحل من آثار البرودة الشديدة .
وحذر المركز سائقي المركبات من التدني في مدى الرؤية بسبب تشكل الضباب أو الشابورة المائية ، وكذلك مرتادي البحر والصيادين جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن من اضطراب البحر وارتفاع الموج .
وأوضح المركز أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت في عمران : 4.6 ،صنعاء : 5.4، ذمار : 5.6، السدة : 8.8، سيئون : 9.4 ، إب : 10.