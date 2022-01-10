الطقس المتوقع خلال الساعات القادمة في اليمن محافظ شبوة يكشف عن الهدف القادم للجيش والعمالقة بعد شبوة ومصير العملية العسكرية الإمارات تكشف معلومات جديدة حول سفينة «روابي» المختطفة وتضع القضية على طاولة مجلس الأمن من وسط المعاناة والحرب.. مخترعة يمنية شابة تبتكر روبوتا ذكيا يساعد في الحد من انتشار فيروس كورونا أطعمة تكافح كورونا والمرض الجديد فلورونا الرئيس ونائبه يعزيان في استشهاد قائد بارز في ألوية العمالقة محادثات طارئة.. رونالدو يفكر بالرحيل وهذه هي الأسباب كورونا يجتاح إسرائيل بأرقام صادمة و تسجيل أعلى معدل إصابات يومي منذ تفشي الوباء في تطورات خطيرة السعودية تسجل قفزة قياسية في إصابات كورونا اليومية محافظ شبوة يوجه دعوة للخطباء في توحيد الصف ونبذ الفرقة
قال محافظ شبوة، عوض العولقي أن العملية العسكرية التي بدأت في شبوة وتكللت بتحرير مديريات بيحان وعسيلان وعين ،لن تتوقف.
واشار في تصريح لتلفزيون العربية، أن قوات الجيش والعمالقة ستلتحم، وتواصل في الأيام القادمة التقدم لتحرير محافظة البيضاء والمديريات التي تشهد قتالا في محافظة مأرب.
وأكد على مواصلة الحرب ضد الحوثيين في المحافظات الأخرى.
وناشد محافظ شبوة تحالف دعم الشرعية في اليمن ، لدعم مشاريع البنية التحتية وتوفيرِ الخدمات الصحية ومشاريعِ المياه والمدارسِ للمحافظة بعد طرد ميليشيات الحوثي منها.
وقبل ايام اطلقت قوات الجيش والعمالقة عملية عسكرية واسعة نجحت امس الاحد. فس تحقيق اهدافها المعلنة بتحرير مديريات بيحان الثلاث (بيحان،عسيلان، عين) وهذه المديريات دخلتها مليشيات الحوثي وتتبع اداريا محافظة شبوة وتقع على الحدود مع محافظة البيضاء من جهة بيحان ومع مأرب من جهة عين.
وانتقلت المعارك فعليا الى محافظة البيضاء، بعد وصول الجيش والعمالقة الى مركز مديرية نعمان اولى المناطق التابعة لمحافظة البيضاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
في غضون ذلك نقلت بعض المصادر الاعلامية عن مصدر في ألوية العمالقة قوله أن القرار لدى الألوية هو المضي في المعركة حتى تحرير محافظتي البيضاء ومأرب.
وواصلت قوات الجيش والوية العمالقة، الاثنين، تمشيط وتأمين مديرية عين التي استعاد السيطرة عليها فيما تقدمت بعض الى إلى مديرية نعمان في محافظة البيضاء.
وبذلك أصبحت كامل مديريات شبوة السبعة عشر تحت سيطرة الشرعية اليمنية، فيما انسحب الحوثيون باتجاه محافظة البيضاء المجاورة.