الرئيس ونائبه يعزيان في استشهاد قائد بارز في ألوية العمالقة

الإثنين 10 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات

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بعث الرئيس عبدربه منصور هادي، برقية عزاء ومواساة في إستشهاد قائد إمداد اللواء الثالث عمالقة، علي المنصب باعزب الكازمي، وهو يؤدي واجبه الوطني في مواجهة ميليشيا الحوثي الإيرانية،وفقا لما اوردته وكالة سبأ .

واشاد الرئيس، في برقيته ،امس،بالبطولات التي سطرها الشهيد البطل ورفاقه في ميادين العزة والكرامة لمواجهة المليشيات الحوثية الايرانية دفاعاً عن الثورة والجمهورية والمكتسبات الوطنية .. مؤكداً أن المواقف البطولية للشهيد ورفاقه ستظل حاضرة في ذاكرة ووجدان كافة ابناء الشعب اليمني.

وعبر عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الاليم .. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وتخوض الوية العمالقة مع قوات الجيش الوطني معارك ضارية ضد مليشيات الحوثي الانقلابية، واستطاعت تحرير مديريات محافظة شبوة الثلاث (بيحان عسيلان عين) وطردت مليشيات الحوثي منها.

كذلك بعث نائب الرئيس الفريق الركن علي محسن صالح، ، برقية عزاء مماثلة.

وأشار نائب الرئيس في البرقية، إلى مناقب الشهيد البطل وأدواره الوطنية والنضالية في معركة الدفاع عن الثورة والجمهورية والمكتسبات الوطنية، وما جسده ورفاقه أبطال العمالقة والجيش والمقاومة من تضحيات في مواجهة وهزيمة ودحر مليشيات الانقلاب والإرهاب الحوثية المدعومة من إيران.

وعبر نائب الرئيس، عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الشهيد البطل وكافة زملائه، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.