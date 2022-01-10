محادثات طارئة.. رونالدو يفكر بالرحيل وهذه هي الأسباب كورونا يجتاح إسرائيل بأرقام صادمة و تسجيل أعلى معدل إصابات يومي منذ تفشي الوباء في تطورات خطيرة السعودية تسجل قفزة قياسية في إصابات كورونا اليومية محافظ شبوة يوجه دعوة للخطباء في توحيد الصف ونبذ الفرقة الخارجية الإيرانية تكشف عن تطورات جديدة في ملف المفاوضات مع السعودية 10 ملايين إصابة بـ«أوميكرون» في أسبوع الحكم على زعيمة ميانمار السابقة بالسجن 4 سنوات إثر جلسة عاصفة في العراق.. نائب يعتدي على رئيس البرلمان المؤقت ونقله للمستشفى فوراً أول تعليق من وزير الدفاع التركي على تقارب السعودية ومصر مع اليونان دولة خليجية تبدأ غداً تطبيق قرار منع المواطنين غير المطعمين من السفر
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، تسجيل أعلى عدد إصابات يومي بفيروس كورونا منذ تفشي الوباء قبل عامين.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية نقلا عن بيان الصحة، إنه تم تسجيل 21 ألفا و501 إصابة مؤكدة بكورونا أمس وهو أعلى رقم يومي منذ تفشي وباء الوباء.
وأوضحت أن الإصابات الجديدة هي من بين نحو 175 ألف اختبار لكورونا جرت أمس، ما يرفع معدل الإصابات إلى 12.31%.
وقالت إن معظم المدن الإسرائيلية تم تصنيفها حمراء، أي باتت بؤر لتفشي وباء كورونا "في الواقع، يعيش 79.3% من الإسرائيليين في بلدات حمراء، مقابل 5.1% فقط في مناطق خضراء"، بحسب الصحيفة.
وتشير بيانات وزارة الصحة الإسرائيلية إلى أن هناك حاليا 42 ألفا و595 إصابة نشطة بكورونا، وهناك 84 ألفا و700 طالب يخضعون للحجر الصحي، ومن بين العاملين في المجال الطبي هناك 2654 في الحجر، من بينهم 1947 تأكدت إصابتهم بكورونا، وهم 321 طبيبا و549 ممرضة و1077 عاملا في قطاعات أخرى من النظام الصحي.
وأمس الأحد، تم تطعيم 66 ألف و200 إسرائيل بالجرعة الرابعة من اللقاح المضاد لكورونا، من بين 320 ألفا تلقوا هذه الجرعة حتى الآن معظمهم في سن 60 عاما فما أعلى.
وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية في بيان تسجيل 17 ألفا و521 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما كان المعدل الأعلى حتى الآن هو ما سجلته إسرائيل الجمعة الماضية، حيث تم الإعلان عن تسجيل إصابة 18 ألفا و780 مواطنا بكورونا.