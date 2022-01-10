محافظ شبوة يوجه دعوة للخطباء في توحيد الصف ونبذ الفرقة

الإثنين 10 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 12 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 373

حث محافظ شبوة، عوض محمد العولقي، الدعاة وخطباء المساجد في مدينة عتق، على توجيه خطابهم نحو تعزيز أواصر التراحم والتآخي ونبذ دعوات الفرقة والخلاف والتصدي لكل المظاهر الهدامة والمخلة بالقيم والأخلاق الاجتماعية الحميدة.

وشدد المحافظ العولقي، خلال لقاء اليوم في مدينة عتق، بعدد من الدعاة وأئمة وخطباء المساجد على ضرورة التمسك بمنهجية وسطية الإسلام وتبني توجهاتها الدعوية في إعادة بناء القيم الروحية السامية للمجتمع والحفاظ عليها من الانحراف السلوكي، ومحاربة كل النعرات والدعوات الطائفية الضارة بحياة الناس ومستقبلهم..

مستعرضاً سير العمليات العسكرية وآخر مستجدات قتال فلول مليشيا الحوثي الإيرانية بمديرية عين عقب استكمال تحرير أبطال قوات الجيش والعمالقة والمقاومة لمدريتي بيحان وعسيلان. بدورهم بارك الحاضرون الانتصارات العسكرية المتلاحقة على فلول المليشيا الحوثية بمديريات بيحان..

مؤكدين العمل على توجيه رسالتهم التربوية والتوعوية لخدمة قضايا المجتمع ومحاربة كل الظواهر السلبية المؤثرة على حياة أفراده واستعدادهم للتعاون مع قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ودعم توجهاتها التنموية والأمنية. حضر اللقاء مدير عام مكتب الاوقاف والارشاد الدكتور قائد الشريفي.