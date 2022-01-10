الخارجية الإيرانية تكشف عن تطورات جديدة في ملف المفاوضات مع السعودية

الإثنين 10 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن الجولة المقبلة من المفاوضات مع السعودية، ضمن أجندتها.

وقال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان إيران تعلن استعدادها لإعادة العلاقات مع السعودية وتدعو لحوار يشمل مصر وتركيا و في مؤتمره الصحفي الأسبوعي،

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، سعید خطيب زادة: "إن عقد الجولة المقبلة من المفاوضات بين إيران والسعودية، التي سيستضيفها العراق، على جدول الأعمال، وحاولنا أن نواصل هذه المفاوضات، وعلاقاتنا مستقرة، رغم الملفات الخلافية بین البلدین".

وأضاف سعيد خطيب زادة: "ندعو التحالف العربي إلى التخلي عن الطريق الخطأ، وندعو إلى إنهاء الأزمة من خلال حوار يمني