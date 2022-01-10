إثر جلسة عاصفة في العراق.. نائب يعتدي على رئيس البرلمان المؤقت ونقله للمستشفى فوراً

الإثنين 10 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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تعرض رئيس البرلمان العراقي المؤقت، محمود المشهداني، الأحد، إلى الاعتداء بالضرب من قبل أحد النواب، ليتم نقله بشكل عاجل إلى المستشفى.

وذكر مراسل الأناضول، أن المشهداني يتولى رئاسة البرلمان مؤقتا باعتباره أكبر النواب سنا (73 عاما)، حيث تعرض للاعتداء بالضرب من قبل أحد النواب (لم تتسن معرفة هويته).

وأضاف أن الاعتداء حدث خلال جلسة لاختيار رئيس البرلمان ونائبين له، بناء على نتائج الانتخابات، التي أجريت في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأكد نقل المشهداني بشكل عاجل إلى أحد مستشفيات العاصمة بغداد عقب تعرضه لوعكة صحية جراء الاعتداء.

وقرر المشهداني قبل الحادث، رفع الجلسة للتداول بعد مشادات كلامية بين أعضاء "الإطار التنسيقي" و"التيار الصدري"، على خلفية تقديم كل طرف طلبا لاعتباره الكتلة الأكبر عددا، والتي تتولى تشكيل الحكومة