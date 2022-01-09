صورة من قلب «طهـران» لقيادي «حوثي» تفضح المستور وتكشف الوجه القبيح للمليشيات

الأحد 09 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - خاص

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لاتزال طهران تتباهى بتمويل مليشياتها الحوثية لتدمير الشعب اليمني والتلذذ بمشاهد شلالات الدماء وتناثر الأشلاء وذلك نزولاً عند رغبتها التوسعية الهادفة الى سحق الهوية اليمنية العربية واستبدالها بالهوية الفارسية النتنه.

مؤخراً وصل موقع مأرب برس صورة مسربة تظهر لقاء ما يسمى بقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني "اسماعيل قاآني" بقيادي حوثي يدعى "صادق الشرفي" في طهران .

وبحسب المصادر بأن الصورة تم إلتقاطها عقب لقاء سري جمع قيادات حوثية رفيعة بقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني "اسماعيل قاآني" بالعاصمة الايرانية طهران.

وفي مطلع عام 2019 أقر ما يسمى برئيس هيئة الأركان الإيرانية، محمد باقري، بدعم الحرس الثوري لميليشيات الحوثي في اليمن لزعزعة امن اليمن والخليج.