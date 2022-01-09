خطورة شديدة على المدنيين..منظمة حقوقية تدعو المليشيات بـ تسليم خرائط الألغام في مديريات بيحان الثلاث

الأحد 09 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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تحدثت منظمة حقوقية عن تقارير مفزعة عن تلوث جميع مناطق عسيلان وبيحان بمحافظة شبوة غربي اليمن بالألغام والعبوات الناسفة والذخائر غير المنفجرة التي خلفتها مليشيات الحوثي قبل دحرها؛بما في ذلك المناطق السكنية.

وحذرت ميون لحقوق الإنسان في بيان صادر امس السبت من أن تلك الألغام تمثل خطورة شديدة على المدنيين.

وأكدت المنظمة سقوط أعداد من المدنيين قتلى وجرحى في تلك المناطق جراء انفجار تلك الألغام، مشيرة إلى تقارير رصد حقوقية اطلعت عليها عن مقتل 5 مدنيين وإصابة آخرين خلال 48 ساعة الماضية.

وضمت ميون صوتها إلى الأصوات الداعية إلى تريث النازحين عن العودة إلى منازلهم في بيحان وعسيلان حتى يتم تطهيرها من الألغام والعبوات الناسفة ومخلفات الحرب.

وطالبت في بيانها الفرق الهندسية التابعة لمشروع مسام وبقية المشاريع والبرامج المعنية باستنفار جهودها في مديريات بيحان وعسيلان وعين لنزع الألغام من المناطق السكنية حتى يتمكن النازحون من العودة لمنازلهم وممارسة المواطنين أنشطتهم الحياتية بأمان.

كما وجهت دعوة إلى مليشيا الحوثي لتسليم خرائط زرع الألغام في مديريات بيحان الثلاث للمساعدة في حفظ أرواح المدنيين.

وشددت المنظمة الحقوقية على ضرورة تحمل الأمم المتحدة مسؤولياتها والضغط على قيادة الحوثيين لتسليم الخرائط للحيلولة دون سقوط مزيد من المدنيين.

وكان المرصد اليمني للألغام دعا في وقت سابق السبت، المواطنين في جميع مناطق عسيلان وبيحان بمحافظة شبوة إلى الحذر والنازحين إلى التريث وعدم العودة السريعة إلى منازلهم، نظرا للتلوث العالي من الألغام والعبوات والذخائر غير المنفجرة.

وأكد المرصد ‏مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين، خلال اليومين الماضيين، نتيجة انفجار ألغام زرعها الحوثيون في مديرية عسيلان.