ضاحي خلفان يوجه توبيخا جديدا لزعيم المليشيات الحوثية

الأحد 09 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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شن ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي، اليوم الأحد، هجوما لاذعا على زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيين) عبد الملك الحوثي، كما استخدم أسلوبا غزليا للتحدث عن تبعيته لإيران.

وقال ضاحي خلفان عبر حسابه الرسمي بتويتر: "شرفاء اليمن هم من يدحر عبدالملك وعصابته ومليشياته...لو كنت معهم لما تركت له جحرا يختبئ فيه هذا الجربوع إلا ودكيته"، حسب قوله.

وأضاف نائب رئيس شرطة دبي "أنت يا عبدالملك تحارب الدولة اليمنية ..لن تلقى من الدولة إلا التصدي لمشروعك الفارسي شئ طبيعي أن يحدث بينك وبين العرب صدام..فانت لست عربيا"، حسب تعبيره.

وتابع "يا عبدالملك..لو تاجك العرب ما خضعت لفارس وكفى نقاش".

ثم تطرق للحديث عن زعيم حزب الله اللبناني قائلا "وأول هذه الأذناب نصر الله"، وأردف "سمعت حسن نصر الله وهو يتذلل لإيران فكرهته..ما فيه من معاني الرجولة والعروبة ذرة"، حسب تعبيره.

كما استخدم خلفان الحوثي وإيران في جملة غزلية قائلا: "تملكني غرامك مثل تملك إيران للحوثي تأمر عليه ويرد لبيك ياسيدي"، حسب قوله.

وفي وقت سابق، توقع خلفان، أن الجيش اليمني الحكومي سيدخل إلى العاصمة اليمنية صنعاء التي تسيطر عليها جماعة "أنصار الله" منذ عام 2014 في منتصف عام 2022 رافعا رايات النصر.

وتستمر منذ 2015 معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.