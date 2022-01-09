نشطاء يطلقون لقب سندريلا مهرجان الإبل على رهف القحطاني

الأحد 09 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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أطلق مدونون كثر في مواقع التواصل الاجتماعي، لقب سندريلا مهرجان الإبل على النجمة السعودية رهف القحطاني، بعدما وصلت مقر المهرجان على عربة تراثية يجرها جملان بينما ارتدت فستاناً وحملت حقيبة تحاكي إلى حد كبير الصورة المعروفة لشخصية سندريلا.

وظهرت القحطاني في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الذي يقام في منطقة الصياهد الصحراوية بالقرب من الرياض، وهي ترتدي زياً تراثياً شمل فستاناً وغطاء شفافاً للرأس بجانب ارتداء نقاب تراثي يُعرف باسم ”البرقع“.

كما ارتدت الشابة الكثير من الحلي ذات الطابع التراثي أيضاً، وحملت حقيبة يد لفتت الأنظار فيها، قبل أن تنزل من عربة تراثية يجرها جملان، ويتضح أنها ترتدي حذاءً بكعب عال.

وأبدت كثير من المدونات إعجابهن بملابس القحطاني وجرأتها في المشاركة بمهرجان يعد الرجال القسم الأكبر من جمهوره والمشاركين فيه، بعد أن قرر القائمون عليه هذا العام السماح للنساء بالمشاركة في المسابقات ذات الجوائز المليونية المغرية.

وأطلق عليها كثير من متابعيها ومعجبيها لقب سندريلا، في إشارة لملابسها والعربة التي أقلتها لمقر المهرجان، بينما أبدت كثيرات رغبتهن بتقليد تلك التجربة من خلال ارتداء ملابس مماثلة وركوب عربة تراثية تجرها الجمال أو الخيول.

وقالت إحدى المدونات في تعليق على فيديو للقحطاني جذب مشاهدات كثيرة ”برقع وعدسات زرقا وكعب وعربة سندريلا أحلام العصر..“.

وبدت أبرار العتيبي معجبة جداً بتجربة القحطاني، وقالت في تعليقها على الفيديو ”كفاية خوف من المجتمع، الستايل ذا يعجبني وأحب أصور كذا“

بينما دافعت عنها معجبة أخرى في وجه من ينتقدونها بالقول ”الي ينتقدونها وش تبون بالضبط ؟ لكل مكان لبس يناسبه، رايحة لمهرجان فيه ثقافة الإبل، وش تبونها تلبس بالضبط، فستان مثلاً، طبيعي بتلبس لبس يعكس ثقافتنا ولبسنا القديم، وحركه حلوه منها صراحه وطالعه تهبل“.

وأصبحت القحطاني في الآونة الأخيرة من أكثر نجمات مواقع التواصل الاجتماعي إثارة للجدل، بعد أن ارتبط اسمها بكثير من الصور ومقاطع الفيديو والأحداث التي تتباين ردود الفعل بشأنها، وبينها ظهورها الأخير تتصدر مجلساً للرجال على غير الشائع في المجالس التي لا تشهد اختلاطاً بين الجنسين.