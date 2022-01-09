”العمالقة“ تستعيد آخر مديريات شبوة

الأحد 09 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ الأناضول

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أفاد مصدر عسكري يمني، الأحد، أن الجيش استعاد مديرية "عين" آخر معاقل الحوثيين في محافظة شبوة النفطية جنوب شرقي البلاد.

وقال المصدر للأناضول، مفضلا عدم ذكر هويته كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، إن "قوات الجيش استطاعت اقتحام مركز مديرية عين في محافظة شبوة، وتمكنت من السيطرة عليها".

وأضاف أن "قوات الجيش واصلت تطهير بعض الجيوب (بقع جغرافية صغيرة) التي لا يزال يتحصن فيها الحوثيون بالمديرية"، موضحًا أنه" بتحرير مديرية عين، تكون قوات الجيش قد سيطرت على آخر معاقل الحوثيين في المحافظة النفطية".

ومطلع يناير/ كانون الثاني الجاري، أطلقت قوات الجيش عملية عسكرية لتحرير مديريات عسيلان وبيحان وعين التي سيطر عليها الحوثيون في سبتمبر /أيلول الماضي.

واستطاعت القوات الحكومية خلال الأيام الماضية السيطرة على عسيلان وبيحان، قبل أن تحرر مديرية عين، اليوم.

وبذلك تكون كامل مديريات شبوة الـ17 تحت سيطرة قوات الجيش، فيما انسحب الحوثيون إلى محافظتي مأرب والبيضاء المجاورتين.