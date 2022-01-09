الريال يعاود التدهور أمام العملات الأجنبية والدولار يتجاوز الـ1200 ”العمالقة“ تستعيد آخر مديريات شبوة عاجل الأحزاب السياسية بمحافظة الجوف تصطف في موقف سياسي جامع والوقوف في صف اللواء أمين العكيمي وتوجه رسالة خاصة للتحالف العربي السعودية تفاجئ العالم الإسلامي بقرار جديد بخصوص زيارة قبر الرسول الكريم صلاح يوجه رسالة حماسية أخرى للمصريين قبيل انطلاق كأس إفريقيا عاجل: قوات الجيش والعمالقة تقتحم مركز (مديرية عين) آخر مناطق تواجد الحوثيين بشبوة محاولة أخيرة لجأت اليها مليشيات الحوثي لإعاقة تقدم قوات الجيش والعمالقة باتجاه محافظة البيضاء لماذا تأخر وصول الوديعة السعودية؟ العملة تنهار مجددا والحكومة تنتظر والبرلمان يوجه طلبا عاجلا ويتحدث عن الحل الوحيد اندلاع اشتباكات عنيفة بين فصائل الانتقالي في عدن وسماع دوي انفجارات الرواية الرسمية لخبر وصول أول طائرة شحن لمطار عتق وما حمولتها وتتبع أي جهة؟
أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، أنه لا يمكن للنساء حجز تصريح لزيارة قبر النبي "محمد صلي الله عليه وسلم "محمد عن طريق تطبيق "اعتمرنا".
وبحسب الوزارة تقتصر الزيارة على الرجال فقط، فيما يمكن للنساء حجز تصريح لزيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي.
وأكدت على أنه في ما يخص زيارة النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة في الروضة الشريفة، فيجب ألا تقل المدة بين كل تصريح عن 30 يوما.
وكشفت "الحج والعمرة" أنه لا توجد مواعيد للصلوات المفروضة في المسجد النبوي، وبالنسبة لمواعيد الصلاة في الروضة الشريفة وزيارة النبي محمد، فتتم متابعة تطبيق "اعتمرنا" باستمرار للحجز حسب المتاح.
وأكدت على أنه يشترط إصدار التصريح من التطبيق، وأن تكون بيانات المستفيد محدثة في نظام "أبشر" مع اشتراط ظهور حالة "محصن" في "توكلنا".