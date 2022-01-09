صلاح يوجه رسالة حماسية أخرى للمصريين قبيل انطلاق كأس إفريقيا

الأحد 09 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

عدد القراءات 268

شارك نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، مع متابعيه في "إنستغرام"، صورة تجمعه بأعضاء منتخب "الفراعنة" من داخل الطائرة التي أقلتهم إلى الكاميرون للمشاركة في كأس إفريقيا.

وأرفق صلاح الصورة بعلم مصر وصورة تعبيرية لقلب أحمر، تمثل رسالة حماسية أخرى موجهة إلى الجمهور المصري لحثه على دعم فريقه الوطني في البطولة القارية التي تفتتح منافساتها في وقت لاحق اليوم الأحد.

ونشر الفرعون المصري حينها، صورة قديمة له وهو يحتفل مع زملائه في المنتخب المصري، وأرفقها بتعليق: "الطريق مش سهل.. بس إحنا هنحارب علشان نرجع بالكأس.. خليكوا في ظهرنا.. شجع مصر".

ورغم تألقه اللافت في السنوات الأخيرة مع ليفربول وتتويجه بالعديد من الألقاب الفردية والجماعية مع الفريق الإنجليزي، فإن صلاح لم يظفر حتى الآن بأي لقب مع منتخب مصر الأول، علما بأنه وصل معه نهائي البطولة القارية في العام 2017 قبل أن يخسر أمام الكاميرون بهدفين لواحد.

وتتطلع مصر في كأس أمم إفريقيا بالكاميرون، للتتويج بلقبها الأول منذ العام 2010 والثامن إجمالا (رقم قياسي)، في مشاركتها القياسية الـ25.