عاجل: قوات الجيش والعمالقة تقتحم مركز (مديرية عين) آخر مناطق تواجد الحوثيين بشبوة

الأحد 09 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-خاص

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قالت مصادر عسكرية لمأرب برس قبل قليل(الرابعة عصرا) أن قوات الجيش والوية العمالقة اقتحمت مركز مديرية عين آخر مديريات محافظة شبوة، التي تتواجد فيها مليشيات الحوثي.

وذكرت المصادر ان القوات الحكومية تقترب من احكام السيطرة على مركز مديرية عين بشبوة المتاخمة لمديرية حريب التابعة لمحافظة مأرب.

وكانت قوات الجيش والعمالقة امهلت الحوثيين 6 ساعات للخروج من المديرية، وانتهت المهلة امس السبت.

وقبل ذلك حررت القوات الحكومية مديريات عسيلان وبيحان، وتقدمت الى مديرية عين ،وهن ثلاث مديريات تابعة لمحافظة شبوة دخلها الحوثيون الأشهر الماضية.