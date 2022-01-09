محاولة أخيرة لجأت اليها مليشيات الحوثي لإعاقة تقدم قوات الجيش والعمالقة باتجاه محافظة البيضاء

الأحد 09 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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لجأت مليشيات الحوثي، اليوم الأحد، الى تفجير عددا من العبّارات في عقبة القنذع في مديرية نعمان بمحافظة البيضاء ، وذلك في محاولة منها لاعاقة تقدم قوات الجيش والعمالقة، ومنع توغلها في المحافظة.

وعقبة القنذع الاستراتيجية تقع بين محافظتي البيضاء وشبوة، وتسعى القوات الحكومية للسيطرة عليها لتأمين بيحان والتقدم اكثر باتجاه مناطق البيضاء.

وكانت المليشيات الحوثية فرت من بيحان الى القنذع ومناطق اخرى بالبيضاء بعد استكمال تحرير بيحان بشبوة.

ووصلت قوات الجيش والعمالقة امس السبت الى اولى مناطق البيضاء حيث حررت عدة عزل بمديرية نعمان من بينها مركز المديرية.