لماذا تأخر وصول الوديعة السعودية؟ العملة تنهار مجددا والحكومة تنتظر والبرلمان يوجه طلبا عاجلا ويتحدث عن الحل الوحيد

الأحد 09 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-خاص

عدد القراءات 1672

تراجعت قيمة العملة الوطنية مجددا في العاصمة المؤقتة عدن، وباقي المحافظات المحررة، بعد ان شهدت الفترة الماضية انتعاشا وتعافيا ملحوظا، امام سلة العملات الأجنبية.

وكانت الحكومة قد بشرت بوصول وديعة سعودية للبنك المركزي في عدن الايام الماضية لانقاذ الاقتصاد ووقف تدهور العملة، لكن ذلك لم يحدث حتى اليوم.

وتنتظر الحكومة هذا الوديعة التي قالت في ديسبمر الماضي انها حصلت على موافقة مبدئية من السعودية للحصول عليها، ولم تذكر حجمها.

وتأخر وصول الوديعة السعودية لاسباب غير معروفة، بالتزامن مع انهيار جديد في قيمة العملة، فقد عاد الدولار للصعود بشكل متسارع، ووصلت قيمته الى اكثر من 1200ريال للدولار الواحد، وفقا لما رصده محرر مأرب برس لاسعار الصرف اليوم الأحد.

وكان الدولار قد تراجع قبل ايام الى اقل من 800 ريال مقتربا من قيمته في صنعاء (600ريال) مقابل الدولار الواحد.

سبب فني بحت

في هذا السياق يقول أستاذ الإقتصاد بجامعة عدن، د.يوسف سعيد أحمد ان تأخر الإعلان عن الوديعة المالية، "جانب فني بحت".

وبحسب الدكتور يوسف سعيد فان الجهود تنصب حالياً لوضع الشروط والآليات لاستخدام الوديعة الجديدة.

البرلمان يطلب دعما عاجلا

الى ذلك دعت هيئة رئاسة مجلس النواب، الأشقاء في السعودية والإمارات، إلى تقديم الدعم للشعب اليمني من خلال تقديم المنح والودائع الائتمانية العاجلة والظرورية، واصفا إياها بـ"الحل الوحيد" لوقف انهيار العملة،وفقا لوكالة سبأ.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته هيئة رئاسة المجلس برئاسة رئيس المجلس سلطان البركاني امس؛ كرست لمناقشة مستجدات الأوضاع العسكرية والاقتصادية والتطورات المتعلقة بهما.

ووقفت هيئة رئاسة المجلس أمام تطورات الأوضاع الاقتصادية والمالية ومعاودة ارتفاع أسعار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية والتي انعكست سلبًا على الحياة المعيشية للمواطنين.

واعتبرت الهيئة أن الدعم السعودي والإماراتي "الحل الوحيد في هذه الآونة التي ينتظرها الشعب اليمني، وهو الموقف الأخوي والصادق الذي سيكون له الأثر البالغ في استقرار أسعار العملة وتحسين المستوى المعيشي للمواطن والتوازن في أسعار السلع الأساسية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي".

ودعت الحكومة إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بالسياسات النقدية والمالية والاقتصادية اللازمة لإيقاف تدهور اسعار الصرف المحلية.

وشددت على ضرورة توريد كافة الإيرادات والمساعدات والموارد بالعملة المحلية والأجنبية إلى البنك المركزي عدن، وضبط المتلاعبين بأسعار الصرف بما يكفل استعادة قيمة الريال والحفاظ على استقرار سعر الصرف.