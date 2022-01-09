اندلاع اشتباكات عنيفة بين فصائل الانتقالي في عدن وسماع دوي انفجارات

الأحد 09 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-خاص

عدد القراءات 3249

أفادت الأنباء الواردة من العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأحد باندلاع اشتباكات مسلحة بين فصائل تابعة لما يسمى المجلس الانتقالي المدعوم من دولة الإمارات.

وقالت مصادر محلية لمأرب برس ان حي الشيخ عثمان بعدن شهد ظهر اليوم اشتباكات مسلحة بين فصائل الانتقالي، ولم يعرف سببها حتى الان.

كما سمع دوي انفجارات في الحي الذي اندلعت فيه الاشتباكات.

وسبق لفصائل الانتقالي المسلحة ان اشتبكت مع بعضها في عدة احياء بعدن، بسبب تفجر الخلافات فيما بينها.