الرواية الرسمية لخبر وصول أول طائرة شحن لمطار عتق وما حمولتها وتتبع أي جهة؟

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قالت وكالة سبأ الحكومية ان مطار عتق الدولي بمحافظة شبوة استقبل امس السبت اول طائرة شحن تابعة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، وذلك عقب توقف رحلاته الملاحية لاكثر من سبعة اعوام .
وأشار محافظ شبوة الشيخ عوض محمد العولقي، إلى أن إستقبال المطار لهذه الطائرة يؤكد جاهزيته لاستقبال كافة انواع الطائرات عقب استكمال العمل في اعادة تأهيل منظومة خدماته الارضية والملاحية .
ونوه باهمية هذا المرفئ الجوي ودوره في تنشيط الحركة الاقتصادية والاستثمارية بالمحافظة التي تضم عددا من القطاعات النفطية الهامة ،وفق وكالة سبأ.
وتطلع المحافظ العولقي الى دعم التحالف العربي بقيادتي المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة لتوجهات اعادة تشغيل المطار في اقرب ممكن .
من جانبه اوضح مدير عام المطار سالم حامد أن الملاحة الجوية بالمطار توقفت مطلع فبراير 2015 .
واشار إلى أن الطائرة الواصلة تحمل شحنة ادوية ومعدات طبية للمستشفى الميداني والجراحي والذي يقيمه الهلال الاحمر الاماراتي في مدينة عتق .