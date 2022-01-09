موقف وحدوي وطني لمحافظ شبوة الجديد والعمالقة ترفع العلم الجمهوري

الأحد 09 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قال محافظ شبوة، عوض الوزير العولقي، أن القوات الحكومية بكافة تشكيلاتها يقاتلون جنبا إلى جنب تحت راية الجمهورية اليمنية، ولا مكان للأصوات النشاز، والمصطادين في الماء العكر.

وأوضح المحافظ في تغريدة له على "تويتر"، أن "العمالقة ومقاومة شبوة، وأفراد الجيش الوطني والأمن، الكل يقاتل جنبًا إلى جنب، اختلطت دماؤهم في خندق واحد، وتحت راية الجمهورية اليمنية، وعلم اليمن".

وحذر من الأصوات التي وصفها بالنشاز التي تحاول حرف بوصلة المعركة وقال: "لا مكان للأصوات النشاز، ومن يريد أن يصطاد في المياه العكرة". حسب وصفه.

وفي تغريدة أخرى، أكد المحافظ العولقي، أن "قافلة التحرر انطلقت ولن تتوقف"، مشيرا إلى أن "استهداف الميليشيات الحوثية، المدن الآهلة بالمدنيين، لن يثنينا من عملية التحرير حتى تطهير آخر شبر من تراب الوطن..".

ورفعت الوية العمالقة العلم الجمهوري في مركز مديرية بيحان، بمحافظة شبوة،بعد تحريرها من مليشيات الحوثي.