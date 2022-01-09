مصرع احد ابرز قيادات الحوثي العسكرية.. والمشاط يُعزي

الأحد 09 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 01 مساءً / مأرب برس - خاص

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اعترفت مليشيات الحوثي الانقلابية اليوم الاحد بمصرع احد قياداتها العسكرية بنيران قوات الشرعية ورجال القبائل في جبهات أطراف محافظة مأرب.

ونعى المدعو مهدي المشاط، رئيس ما يسمى المجلس السياسي للحوثيين؛ القيادي في المليشيا الذي ينتحل رتبه عقيد المدعو “منصور محمد محسن المعوضي قائد المنطقة الأولى أمن مركزي بمحافظة مأرب.

وذكرت مصادر خاصة لمأرب برس بأن الصريع المعوضي لقي مصرعه بنيران ابطال الجيش خلال الايام القليلة الماضية في جبهات أطراف محافظة مأرب.