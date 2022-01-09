روسيا تعلن بدء مهام وحدات حفظ السلام في كازاخستان لحماية المنشآت والمطارات

الأحد 09 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن قوات حفظ السلام الروسية من مهمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي، بدأت تنفيذ المهام الموكلة إليها لحماية المنشآت الحيوية والبنية التحتية الرئيسية في كازاخستان.

وقالت الدفاع الروسية، في بيان، اليوم الأحد، إن "وحدات من حفظ السلام الروسية، التي وصلت سابقًا إلى أراضي جمهورية كازاخستان، بدأت في تنفيذ المهام الموكلة إليها لحماية المنشآت الحيوية والمطارات ومرافق البنية التحتية الاجتماعية الرئيسية".

وأكدت الوزارة أن "المهام الرئيسية لقوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي تشمل حماية المنشآت الحكومية والعسكرية المهمة في كازاخستان ومساعدة أجهزة إنفاذ القانون الكازاخية في استقرار الوضع وإعادته إلى المجال القانوني".

وأعلنت وزارة الداخلية في كازاخستان، اعتقال أكثر من 5100 شخص، خلال الاحتجاجات الأخيرة في البلاد.

وقالت الداخلية الكازاخستانية، في بيان، اليوم الأحد إنه "حتى الآن، تم اعتقال 5135 شخصا في جميع أنحاء كازاخستان".