دعم سعودي لتأهيل مطار عدن

الأحد 09 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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يواصل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أعمال مشروع إعادة تأهيل وتطوير مطار عدن الدولي في منطقة المدرجات والصالات، في مرحلته الثانية.

ويهدف البرنامج من خلال تطوير المطار الدولي إلى رفع مستوى وكفاءة المطار، وتسهيل الوصول، ودعم الروابط الاجتماعية، وتحسين جودة الخدمات للمسافرين وشركات الطيران.

ويعد المشروع واحداً من 204 مشاريع ومبادرات تنموية نفذها البرنامج في مختلف المحافظات اليمنية خدمة لليمنيين في 7 قطاعات أساسية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، إضافة إلى البرامج التنموية