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ضاحي خلفان يكشف موعد دخول الجيش الوطني إلى صنعاء

الأحد 09 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-وكالات
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 توقع الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، موعد دخول قوات الجيش اليمني الحكومي إلى العاصمة اليمنية صنعاء التي تسيطر عليها جماعة "الحوثي" منذ عام 2014.

وقال ضاحي خلفان في تغريدة على حسابه في موقع "تويتر"، مساء اليوم السبت: "في منتصف عام 2022 سيدخل الجيش الوطني رافعا رايات النصر إلى صنعاء".

وتابع : "إذا استمر القتال بهذه الروح.. الحوثي بيروح".

يشار إلى أنه في وقت سابق من اليوم السبت، أحرزت القوات اليمنية المشتركة الموالية للحكومة المعترف بها دولياً، تقدماً في معارك مع جماعة "الحوثي"، في محافظة البيضاء، حيث سيطرت على مدينة الساحة مركز مديرية نَعمان المحافظة، بإسناد جوي من طيران التحالف العربي.

القوات اليمنية المشتركة تستعيد أولى مناطق محافظة البيضاء من سيطرة جماعة القوات اليمنية المشتركة تستعيد أولى مناطق محافظة البيضاء من سيطرة جماعة "الحوثي" مقترحات من وأمس الجمعة، أعلنت ألوية العمالقة الجنوبية إحكام سيطرتها على مديرية بيحان غربي شبوة بالكامل والتي كانت "الحوثي" تسيطر عليها منذ سبتمبر/أيلول الماضي

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