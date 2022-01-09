تفاصيل جديدة في أحداث كازاخستان و اعتقال أكثر من 5100 شخص في جميع أنحاء البلاد

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أعلنت وزارة داخلية كازاخستان ، اعتقال أكثر من 5100 شخص، خلال الاحتجاجات الأخيرة في البلاد.
وقالت الداخلية الكازاخية، في بيان، اليوم الأحد، إنه "حتى الآن، تم اعتقال 5135 شخصا في جميع أنحاء كازاخستان".
وقال وزير الداخلية الكازاخستاني، ييرلان تورغومباييف، إنه تم اعتقال حوالي 300 شخص في كازاخستان أثناء محاولتهم عبور حدود البلاد.
وأضاف، أنه وجد بحوزتهم أسلحة نارية وأشياء مسروقة ومبالغ كبيرة من المال بالعملات المحلية والأجنبية.
وكانت وزارة الداخلية في كازاخستان أعلنت عن مقتل عناصر من قوات الأمن وإصابة المئات جراء موجة الاضطرابات الواسعة التي تشهدها البلاد منذ أوائل كانون الثاني/يناير الجاري.
وأعلنت دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي في وقت سابق، إرسال قوات حفظ سلام إلى كازاخستان بعد مناشدة رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف قادة الدول الأعضاء في المنظمة مساعدة بلاده في التغلب على ما وصفه "بالتهديد الإرهابي".
وتشمل قوات حفظ السلام الجماعية، بالإضافة إلى قوات روسيا الاتحادية، وحدات من القوات المسلحة لبيلاروس وأرمينيا وطاجيكستان وقيرغيزستان. نفذت قوات الأمن الكازاخستانية عمليات لمكافحة الإرهاب في جميع أنحاء البلاد، بعد أن تحولت احتجاجات حاشدة على أسعار الوقود إلى أعمال عنف هذا الأسبوع