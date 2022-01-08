مطار ”عتق“ يستقبل أول طائرة بعد توقف 6 سنوات تنسيق مع ”التحالف“ لحسم معركة جنوب مأرب وقائد عسكري يكشف عن خطة للالتحام بـ”عمالقة شبوة“ التحالف ينشر أسماء مختطفي السفينة الإماراتية قبالة الحديدة بايدن يختار جنرال الحرب لقيادة العمليات في الشرق الأوسط توجيهات رئاسية ينقلها رئيس الوزراء إلى محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة بذكاء خارق وسرعة حساب مهولة طفل أردني بطلاً للحساب الذهني عالميا إذاعة الاتحادية FM بمأرب تودع الغباري وجبر صبر مديرا للأخبار السفير الياباني في السعودية يتجول على ظهر جمل النصر السعودي يهدد الهلال بسبب عقد رياضي التحالف العربي يكشف عن مخازن أسلحة ومواقع لتخزين وإطلاق الطائرات المسيرة
هبطت في مطار عتق الدولي بمحافظة شبوة جنوب شرقي اليمن، السبت، أول طائرة شحن بعد توقف 6 سنوات، وفق مسؤول محلي.
وقال مدير عام المطار سالم حامد لملس، للأناضول، إن "مطار عاصمة شبوة (عتق)، استقبل اليوم (السبت)، أول رحلة لطائرة شحن نوع (يوشن)، لأول مرة بعد توقف الرحلات فيه منذ 6 سنوات".
وتعرض المطار إبان سيطرة جماعة الحوثي على عتق في 2015، لـ"أعمال نهب وتدمير وتعطل الأجهزة الملاحية"، بحسب لملس.
وأشار إلى أنه "تم إصلاح بعض الأمور الفنية في المطار مؤخرا".
واعتبر أن "استقبال مثل هذه الطائرة الكبيرة، يؤكد أن المطار قادر على استقبال الرحلات الإغاثية على الأقل في الوقت الحالي".
ووفق لملس، فإن الطائرة التي هبطت السبت، تحمل مواد إغاثية للمتضررين من الحرب"، دون تفاصيل إضافية.
وتزامن استقبال الطائرة في عتق، مع الإنجازات التي حققتها ألوية العمالقة (تابعة للجيش) واستعادتها لمديريتي بيحان وعسيلان غربي شبوة، عقب سيطرة الحوثيين عليها قبل 3 أشهر.