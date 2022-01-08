التحالف ينشر أسماء مختطفي السفينة الإماراتية قبالة الحديدة

السبت 08 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أكدت قوات التحالف بقيادة السعودية السبت، أن سفينة "روابي" الإماراتية المحتجزة لدى جماعة الحوثيين في ميناء الحديدة من الإثنين الماضي تحمل معدات طبية للمستشفى العسكري الميداني السعودي في جزيرة سقطرى شرقي اليمن.

وقال المتحدث باسم التحالف تركي المالكي في مؤتمر صحفي إن السفينة كانت بالمهمة الرابعة وهي عبارة عن شركة نقل بحري تقوم بنقل المعدات الخاصة بالمستشفى الميداني العسكري في سقطرى.

وأشار إلى أنها تحمل معدات طبية مكونة من غرفتين طبية في كل واحدة أربعة أسرة وسيارة إسعاف وعربة سحب الزوارق لكثرة الأعاصير في الجزيرة وعربة وقود لمولدات المستشفى ومولد كهربائي وأسلحة خفيفة لحماية المرفق الطبي كونه مستشفى عسكري.

وأضاف أن من بين المعدات عربة بث بين الطبيب في المستشفى والمستشارين بالداخل السعودي لمساعدة الحالات النادرة والحرجة قبل التدخل عن طريق الإخلاء الطبي، فضلا صيدلية ميدانية متنقلة.

كما كشف عن عشرة أسماء من قيادة الحوثيين مسؤولة عن قرصنة والسفينة وإجبارها لتوجه نحو ميناء الحديدة، يقودهم المدرج على قائمة العقوبات من قبل وزارة الخارجية الأمريكية منصور السعدي.

وتضم القائمة منصور السعدي، أحمد حلص، منذر حسان، شكيب خالد علوي، علي عبدالله دوم، ناجي سالم أحمد، سالم السريجي، ثابت معصلي، سنان حلص، بجاش سالم لبن.

وأضاف أن التحالف تعامل مع 248 لغماً بحرياً لتأمين الملاحة جنوب البحر الأحمر منذ سنوات، فيما رصد 13 انتهاكاً على السفن التجارية، مما يشكل خطراً جسيماً على التجارة العالمية.

ولفت إلى أن ميناء الحديدة البوابة الرئيسية لاستقبال الصواريخ الباليستية الإيرانية، مؤكدا أن جميع السفن الإيرانية الموجودة في البحر الأحمر عسكرية وليست تجارية.