توجيهات رئاسية ينقلها رئيس الوزراء إلى محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة

السبت 08 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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أكد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك أن الحكومة وبتوجيهات من الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ستقدم كل الدعم والإمكانات وتسخيرها من أجل الانتصار في هذه المعركة الوجودية، حتى تحرير كل شبر في الوطن من سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية.

كما اطلع رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، من محافظ مأرب على المستجدات والأوضاع العسكرية والخدمية والإنسانية في المحافظة، على ضوء التطورات الميدانية الأخيرة والانتصارات المستمرة ضد مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا.واستمع رئيس الوزراء من محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة خلال اتصال هاتفي، إلى تقرير شامل حول مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية والخدمية والإنسانية في المحافظة، وما تبذله السلطة المحلية من جهود للتعامل معها والاحتياجات المطلوبة.

وأكد رئيس الوزراء أن معركة اليمنيين واضحة وعدوهم واحد وبتلاحم الجهود سينتصر الوطن والعرب جميعا على مشروع إيران الدموي والتخريبي..

لافتا إلى أن أية محاولات لحرف بوصلة أو مسار المعركة لن يكتب لها النجاح، بفضل الوعي الكبير بالخطر الذي يتهدد الجميع من الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.. منوها بما يحققه الأبطال الميامين من قوات الجيش الوطني والمقاومة ورجال القبائل والشعب اليمني في جبهات مأرب من انتصارات وتقدمات ميدانية بإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.

ووجه الدكتور معين عبدالملك، بمضاعفة الجهود لتقديم خدمات الإيواء والإغاثة للنازحين في محافظة مأرب، ورعاية أسر الشهداء والعناية اللازمة بالجرحى.. منوها بالاستبسال والصمود والالتفاف الشعبي والقبلي في هذه المعركة المصيرية والعزيمة العالية للأبطال الميامين لاستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب ومشروعه العنصري والدخيل على هوية وعروبة اليمن.

بدوره تطرق محافظ مأرب إلى الأوضاع الحالية بالمحافظة في مختلف الجوانب.. منوها بالدعم اللامحدود الذي يبديه رئيس الوزراء لإسناد جهود السلطة المحلية للتعامل مع مختلف التحديات القائمة.. مشيرا إلى سير المعارك العسكرية في جبهات مأرب ضد مليشيات الحوثي والأثر الكبير للانتصارات في أطراف شبوة على تعزيز صمود مأرب وتحقيق انتصارات ملحوظة مؤخرا.