بذكاء خارق وسرعة حساب مهولة طفل أردني بطلاً للحساب الذهني عالميا

السبت 08 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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بذكاء خارق وسرعة حساب وبديهة يحصد الطفل حمزة نسيم المومني الجوائز العالمية والمحلية، كان اخرها جائزة عالمية في الحساب الذهني حصل فيها على المركز الأول. وبدأ حمزة الحساب منذ نعومة أظفاره، وبحسب والدته فقد بدأ في الحساب الذهني وهو بعمر الثامنة من خلال مركز متخصص لتطوير مهارات الطفل، وشارك في بطولتين محليتين حصل فيهما على المركز الأول. وعن اكتشاف موهبته قالت والدته أن من اكتشفها معلمة حمزة ريم الملاح، وشجعت والدته لتقوم بإشراكه في المسابقات العالمية، وكانت اول مشاركة لحمزة في 2019 في دولة تايوان ليحصل فيها على المركز الثالث. وزادت بأنه استمر في المشاركات العالمية بسبب إصراره على الحصول على المركز الأول. ويتمنى حمزة الاستمرار، مضيفا انه يستمتع وهو يعمل على حل العمليات الحسابية سبب حبه للرياضيات.