إذاعة الاتحادية FM بمأرب تودع الغباري وجبر صبر مديرا للأخبار

السبت 08 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 06 مساءً / مارب برس- خاص

عدد القراءات 709

تسلم الصحفي جبر صبر مهامه صباح اليوم السبت مديرا لإدارة الاخبار بإذاعة الاتحادية التي تبث برامجها من محافظة مأرب, خلفا للزميل عبدالسلام الغباري في حفل أقيم بهذه المناسبة في مقر الإذاعة بمدينة مأرب بحضور الطاقم وعدد من الزملاء..

ومنحت إدارة الإذاعة "درع الاتحادية" للغباري تقديرا لاسهامه الكبير في انجاح المهمة الاعلامية الوطنية للاذاعة خلال العام ٢٠٢١، وتأهيل طاقم الأخبار وعدد من المتدربين.

وأكد مدير عام الاذاعة محمد الجماعي أن فترة عمل الزميل الغباري التي لم تتجاوز عاما واحدا، أسهمت في تقديم خدمة اخبارية نوعية واكبت المرحلة وغطت احداثها المختلفة طوال فترة البث اليومي للاذاعة.

واشار الجماعي الى أن الزميل جبر صبر يعتبر أحد أبرز الاعلاميين اليمنيين خبرة تراكمية منذ أكثر من عقد ونصف، وله اسهامات واعمال صحفية وميدانية مشهودة في كافة الفنون الصحفية..

متمنياً له التوفيق في مهامه خلال الفترة القادمة.

حضر التكريم مدير مكتب قناة سهيل عاصم السروري والفنان ابو بكر سالم وكذا طاقم وموظفي اذاعة الاتحادية مع عدد من الإعلاميين.

ورسمت "الاتحادية" وهي اذاعة مجتمعية يمنية، خطا تحريريا مهنيا يواكب تطلعات اليمنيين، منذ تأسيسها مطلع 2019 في مارب، وتقدم خدمة خبرية كل عشر دقائق بالإضافة الى نشرتين وخبرا يوميا مفصلا..