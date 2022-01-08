النصر السعودي يهدد الهلال بسبب عقد رياضي

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أعلن نادي النصر، أنه اتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة تجاه إعلان نادي الهلال توقيع عقد مع اللاعب محمد كنو، وارسل إشعارا للهلال ولجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم.
وتأتي إجراءات نادي النصر ضد للهلال، بعد أن أقنع الأخير، لاعب خط الوسط محمد كنو بالتوقيع على عقد جديد، رغم توقيعه في وقت سابق للنصر.
ونشر نادي النصر، بيانا عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، جاء فيه: "توضح إدارة نادي النصر أنها اتخذت جميع الإجراءات القانونية اللازمة تجاه إعلان نادي الهلال توقيع عقد مع اللاعب محمد كنو، حيث أرسلت إشعارا إلى نادي الهلال ولجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم وضحت فيه التبعات القانونية المترتبة على هذه المخالفة القانونية الكبيرة".
وكان نادي النصر قد وقع عقدا احترافيا رسميا مع اللاعب محمد كنو بعد دخوله فترة الستة أشهر الأخيرة من عقده الحالي مع ناديه الـفترة الحرة، وتم رفع نسخة من العقد في ذلك الحين إلى لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم.
ويترتب على فسخ العقد إضافة إلى العقوبات الرياضية على الأطراف المخالفة دفع شرط جزائي قيمته 27 مليون ريال.