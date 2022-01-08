التحالف العربي يكشف عن مخازن أسلحة ومواقع لتخزين وإطلاق الطائرات المسيرة

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أعلن التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، عن تدمير 6 مواقع لتخزين وإطلاق المسيرات، فجر اليوم السبت، في محافظة حجة باليمن، استجابة للتهديد.
وقال التحالف إن الحوثيين تعمدوا استهداف البنية التحتية للاتصالات المدنية، مشيرا إلى أن هذه المرة الثالثة لـ"محاولة عدائية لاستهداف الاتصالات المدنية بمسيرات مفخخة".
يذكر أن التحالف العربي، مع قوات ألوية العمالقة والقوات الجنوبية، كان قد بدأ مرحلة جديدة لتأمين مناطق شرق اليمن والشريط الساحلي على بحر العرب.