عاجل: أسماء المناطق التي حررتها قوات الجيش والعمالقة اليوم بمحافظة البيضاء وسط انهيار كبير وفرار لمليشيات الحوثي

السبت 08 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-وكالات

عدد القراءات 5362

أعلن الجيش الوطني، السبت، تحرير 3 مناطق في محافظة البيضاء وسط البلاد، إثر معارك مع الحوثيين.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية في بيان مقتضب: "قوات الجيش وألوية العمالقة حررت عزلة مسور آل دباش وعزلة اللخف وصولا إلى عزلة الساحة مركز مديرية نعمان بمحافظة البيضاء".

والعزلة وفق التقسيم الإداري في اليمن، تتكون من عدة قرى، وهي أقل من مديرية، ويمكن وصفها منطقة.

وأضاف البيان، أن "هذا التقدم جاء وسط انهيار كبير في صفوف مليشيا الحوثي الإيرانية".

وأردف: "السيطرة على هذه العزل جاء بعد استكمال تحرير مديرية بيحان في محافظة شبوة المجاورة".

وهذه أول 3 مناطق يسيطر عليها الجيش الوطني في محافظة البيضاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

والجمعة، سيطرت قوات الجيش والعمالقة على مديرية بيحان في محافظة شبوة النفطية، وتبقت مديرية واحدة فقط تحت سيطرة الحوثيين هي مديرية" عين"، من أصل 17 مديرية،وتستعد القوات لتحريرها.