حضرموت :فريق شباب المعهد الامريكي NDI تقيم ندوة توعوية عن مخاطر المخدرات

السبت 08 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 05 مساءً / مارب برس - خاص

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أقيم صباح اليوم السبت الموافق8 يناير الجاري بمؤسسة داؤد الجيلاني التنموية بغيل باوزير ندوة توعوية وتعريفية عن مخاطر المخدرات وأهم أسباب أنتشارها في حضرموت .

وفي الندوة التي حضرها مدير الأمن بمديرية غيل باوزير العقيد هاني باشكيل وعدد من الأخوة مدراء المكاتب والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وعقلاء الحارات بالاضافة للإعلاميين والنشطاء في المديرية رحب العقيد باشكيل بالفريق التوعوي وبكافة الحضور لمناقشة قضية هامة أصبحت مشكلة يعاني منها المجتمع بحضرموت كافة

. الى ذلك تحدث الأخ فوزي صالح بوسبعة ميسر الندوة عن أهمية هذا اللقاء للجلوس مع المسؤليين والوجهاء والشخصيات ذات العلاقة في طاولة النقاش والحوار أمام هذه الظاهرة الا وهي ظاهرة تعاطي المخدرات والتي أصبحت سرطان ينخر في أوساط الشباب والأطفال ويعمل على هدم القيم الأجتماعية بين أوساط المجتمع الحضرمي .

مؤكدا على ضرورة تكاتف الجهود من كافة أوساط المجتمع بالمديرية لردع هذه الظاهرة بل والقضاء عليها ولن يأتي ذلك الا بتعاون الجميع سوء من الأمن أو من الأهالي أنفسهم ، منوها بدور الأوقاف والأرشاد في أهمية التوعية الدينية من خلال منابر المساجد والخطب عن حرمة التعاطي والمتاجرة وضرورة الأبتعاد عن هذا الطريق بشتئ السبل .

كما نوه بوسبعة عن خطورة هذه الظاهرة على الأطفال بل والفتيات والنساء كذلك والعمل على توعية مكثفة عبر ساحات وفصول المدارس وكذلك عبر وسائل الإعلام المختلفة ، مشيدا بدور ادارة الامن بساحل حضرموت في تسهيل مهامهم وعملهم التوعوي للجنود والعساكر في المعسكرات والنقاط الأمنية

، داعيا من الجميع في مديريات المحافظة التعاون الجاد في تسهيل عمل الفريق الذي يبذل قصار جهده في توعية المجتمع بمخاطر المخدرات باشكالها. من جانبه قدمت ا الدكتورة سارة بامهدي عضو بالفريق التوعي المدرب من قبل المعهد الامريكي شرحا مفصلا عن مخاطر وأسباب أنتشار المخدرات بين أوساط المجتمع والتي باتت تنتشر بشكل كبير في محافظة حضرموت ، أضافة الى أضرارها الجسدية والنفسية للمتعاطي الذي بات لديه القدرة الكبيرة للتجربة والخوض في هذا المجال بشكل كبير ويعد ذلك بسبب الأوضاع المعيشية والإقتصادية التي سهلت أستدراجهم الى هذا الفخ ، موضحة أن هناك أحصائيات كثيرة تؤكد تفاقم مشكلة تعاطي المخدرات والترويج لها في المحافظة . هذا وقد تم في اللقاء طرح العديد من الأسئلة والأستفسارات التي تصب كلها في مصلحة الخروج بحلول سريعة وآنية للحد من هذه الظاهرة في المديرية كلآ في عمله وأختصاصه ، هذا وقدم المشاركين في الندوة الشكر والعرفان لفريق شباب المعهد الامريكي على العمل الجبار الذي يقوم به في توعية وإرشاد المجتمع والشباب لمخاطر هذه الظاهرة التي باتت مشكلة وناقوس خطر يدق أبوب المجتمع الحضرمي . حضر اللقاء الأخوة أماني بايمين ومحمد سعيد بن حيدرة ضمن فريق التوعية.