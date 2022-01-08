آخر تحديثات سوق العملة مساء اليوم.. استقرار للصرف بصنعاء وتراجع جديد للريال في عدن

السبت 08 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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