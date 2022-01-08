آخر تحديثات سوق العملة مساء اليوم.. استقرار للصرف بصنعاء وتراجع جديد للريال في عدن

مطار ”عتق“ يستقبل أول طائرة بعد توقف 6 سنوات تنسيق مع ”التحالف“ لحسم معركة جنوب مأرب وقائد عسكري يكشف عن خطة للالتحام بـ”عمالقة شبوة“ التحالف ينشر أسماء مختطفي السفينة الإماراتية قبالة الحديدة بايدن يختار جنرال الحرب لقيادة العمليات في الشرق الأوسط توجيهات رئاسية ينقلها رئيس الوزراء إلى محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة بذكاء خارق وسرعة حساب مهولة طفل أردني بطلاً للحساب الذهني عالميا إذاعة الاتحادية FM بمأرب تودع الغباري وجبر صبر مديرا للأخبار السفير الياباني في السعودية يتجول على ظهر جمل النصر السعودي يهدد الهلال بسبب عقد رياضي التحالف العربي يكشف عن مخازن أسلحة ومواقع لتخزين وإطلاق الطائرات المسيرة
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم السبت 08/01/2022:
الأسعار في صنعاء
شراء الدولار 600
بيع الدولار 602
شراء السعودي 158.40
بيع السعودي 158.60
أسعار الصرف في عدن
شراء الدولار 1105
بيع الدولار 1120
شراء السعودي 290
بيع السعودي 300