آخر الاخبار

مطار ”عتق“ يستقبل أول طائرة بعد توقف 6 سنوات تنسيق مع ”التحالف“ لحسم معركة جنوب مأرب وقائد عسكري يكشف عن خطة للالتحام بـ”عمالقة شبوة“ التحالف ينشر أسماء مختطفي السفينة الإماراتية قبالة الحديدة بايدن يختار جنرال الحرب لقيادة العمليات في الشرق الأوسط توجيهات رئاسية ينقلها رئيس الوزراء إلى محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة بذكاء خارق وسرعة حساب مهولة طفل أردني بطلاً للحساب الذهني عالميا إذاعة الاتحادية FM بمأرب تودع الغباري وجبر صبر مديرا للأخبار السفير الياباني في السعودية يتجول على ظهر جمل النصر السعودي يهدد الهلال بسبب عقد رياضي التحالف العربي يكشف عن مخازن أسلحة ومواقع لتخزين وإطلاق الطائرات المسيرة

آخر تحديثات سوق العملة مساء اليوم.. استقرار للصرف بصنعاء وتراجع جديد للريال في عدن

السبت 08 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات
عدد القراءات 1979

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم السبت 08/01/2022: 

الأسعار في صنعاء 

 شراء الدولار 600

بيع الدولار 602

شراء السعودي 158.40

بيع السعودي 158.60

أسعار الصرف في عدن

 شراء الدولار 1105

بيع الدولار 1120

شراء السعودي 290

بيع السعودي 300

إقراء أيضاً
مطار ”عتق“ يستقبل أول طائرة بعد توقف 6 سنوات
تنسيق مع ”التحالف“ لحسم معركة جنوب مأرب وقائد عسكري يكشف عن خطة للالتحام بـ”عمالق
التحالف ينشر أسماء مختطفي السفينة الإماراتية قبالة الحديدة
توجيهات رئاسية ينقلها رئيس الوزراء إلى محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة
إذاعة الاتحادية FM بمأرب تودع الغباري وجبر صبر مديرا للأخبار
التحالف العربي يكشف عن مخازن أسلحة ومواقع لتخزين وإطلاق الطائرات المسيرة
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2022 مأرب برس