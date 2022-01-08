ما الأهمية العسكرية لـ مأرب من انتصارات الجيش والعمالقة في شبوة؟

السبت 08 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-مأرب

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أدى التقدم الأخير الذي حققته قوات الجيش والعمالقة بتحرير بيحان، إلى تضييق الخناق بشكل كبير على خطوط امداد الحوثيين نحو مأرب، حيث تدور هناك أيضا معركة عنيفة يخوضها الجيش الوطني ضد الميليشيات.

وتستعد قوات الجيش وألوية العمالقة للتقدم نحو ميدرية عين، آخر المديريات التي سيطرت عليها ميليشيات الحوثي، وهي مديرية متخامة لمديرية حريب التابعة لمأرب.

إلى ذلك، أكد مصادر ميدانية أن ميليشيات الحوثي انسحبت نحو مناطق البيضاء.

وكانت القوات الحكومية أكدت في وقت سابق مساء أمس الجمعة، نجاح المرحلة الثانية من عملية إعصار الجنوب بتحرير مديرية بيحان، مشددة على جاهزيتها الكاملة لتنفيذ المرحلة الثالثة دون تأخير لتحرير "عين"

فيما أوضح الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد الركن عبده مجلي، قبل ذلك، أن قوات الجيش والعمالقة، تمكنت من تحرير واستعادة مدينة العليا، المركز الإداري لمديرية بيحان، والسيطرة على الخط الإسفلتي الرابط بين بيحان ومحافظة البيضاء.

يذكر أن تلك التطورات الميدانية تأتي بعد أسبوع على إطلاق الجيش والعمالقة حملة متزامنة على جبهات محافظتي شبوة ومأرب، حقق خلالها تقدما ملموسا في المحافظتين على السواء.