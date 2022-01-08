المعارك تصل اولى مديريات محافظة البيضاء ومهلة الانسحاب من «عين» تنتهي وبن عديو يبارك

السبت 08 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-شبوة

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قالت مصادر محلية،اليوم السبت ان قوات الجيش وألوية العمالقة وصلت لمنطقة "موقس" و"الساحة" مركز مديرية "نعمان" اولى مديريات محافظة البيضاء، وذلك بعد تحرير مديريتي "بيحان" و"عسيلان" بشبوة.

في غضون ذلك قال مصدر عسكري أن القوات المشتركة، تقترب من الوصول والسيطرة على عقبة القنذع الاستراتيجية الواقعة بين محافظتي البيضاء وشبوة، وذلك لتأمين بيحان المحررة.

وكانت مصادر عسكرية قالت إن قوات الجيش والعمالقة تستعد للتقدم نحو مديرية عين، آخر الأهداف المعلنة لحملتها العسكرية غربي محافظة شبوة.

وأعلنت القوات المشتركة انتهاء المهلة المحددة(6 ساعات) لانسحاب المليشيات من مديرية عين المتاخمة لمديرية حريب جنوبي مأرب، لتبدأ حملة جوية وبرية مركّزة بالتنسيق مع التحالف للسيطرة عليها.

وبارك محافظ شبوة السابق، محمد بن عديو، المكاسب الميدانية التي تحققت في مديريات بيحان، واصفاً إياها بالنصر الوطني الكبير.

وكتب بن عديو، في صفحته على "فيسبوك": "هذه الانتصارات صنعتها تضحيات الشهداء والجرحى من الجيش الوطني، وألوية العمالقة، وأبناء بيحان وشبوة، وكل أبناء اليمن".

من جهته، أفاد المتحدث باسم الجيش الوطني العميد عبده مجلي، بأن الفرق الهندسية بدأت انتزاع الألغام وإزالة كل الموانع والسواتر، تمهيدا لعودة المواطنين إلى تلك المناطق المحررة.

وأوضح، أن قوات الجيش والعمالقة، تمكنت من تحرير واستعادة مدينة العليا، المركز الإداري لمديرية بيحان، والسيطرة على الخط الإسفلتي الرابط بين بيحان ومحافظة البيضاء.

وكانت قوات الجيش والعمالقة قد أعلنت، مساء الجمعة، السيطرة على كامل مديرية بيحان، فيما انسحبت مليشيا الحوثي إلى وادي الخير وجبهة القنذع والجبال المحيطة، في الوقت الذي شنت فيه مقاتلات التحالف غارات مكثفة على الحوثيين، مخلفة عشرات القتلى والجرحى.

وكان الحوثيون سيطروا في سبتمبر 2021، على 3 مديريات جنوب شبوة، بينها مديرية عسيلان التي استعادتها القوات الحكومية الشرعية قبل أيام، بالإضافة إلى مديريتي بيحان وعين.