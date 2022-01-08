الحوثي يهاجم الاتصالات جنوب السعودية ومؤتمر صحفي مرتقب لمتحدث التحالف العربي

السبت 08 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 01 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم السبت، أن ميليشيات الحوثي تعمدت استهداف البنية التحتية للاتصالات المدنية جنوب السعودية مساء أمس.

وأكد أن الميليشيات حاولت للمرة الثالثة استهداف الاتصالات المدنية بطائرات مسيرة مفخخة.

كما أوضح أنه نفذ ضربات عدة دمرت 6 مواقع لتخزين وإطلاق الطائرات المسيّرة فجر اليوم في حجة استجابة للتهديدات هذه.

تأتي محاولات الميليشيات تلك بالتزامن مع تلقيها ضربات موجعة، وخسائر فادحة في محافظتي مأرب وشبوة خلال الأيام الماضية.

ويتوقع أن يعقد التحالف في وقت لاحق اليوم السبت مؤتمر صحفيا، يكشف فيه تفاصيل إضافية عن عمليات الحوثيين وقرصنتهم، فضلا عن التطورات الميدانية في اليمن.