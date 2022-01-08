الحوثي يهاجم الاتصالات جنوب السعودية ومؤتمر صحفي مرتقب لمتحدث التحالف العربي

مطار ”عتق“ يستقبل أول طائرة بعد توقف 6 سنوات تنسيق مع ”التحالف“ لحسم معركة جنوب مأرب وقائد عسكري يكشف عن خطة للالتحام بـ”عمالقة شبوة“ التحالف ينشر أسماء مختطفي السفينة الإماراتية قبالة الحديدة بايدن يختار جنرال الحرب لقيادة العمليات في الشرق الأوسط توجيهات رئاسية ينقلها رئيس الوزراء إلى محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة بذكاء خارق وسرعة حساب مهولة طفل أردني بطلاً للحساب الذهني عالميا إذاعة الاتحادية FM بمأرب تودع الغباري وجبر صبر مديرا للأخبار السفير الياباني في السعودية يتجول على ظهر جمل النصر السعودي يهدد الهلال بسبب عقد رياضي التحالف العربي يكشف عن مخازن أسلحة ومواقع لتخزين وإطلاق الطائرات المسيرة
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم السبت، أن ميليشيات الحوثي تعمدت استهداف البنية التحتية للاتصالات المدنية جنوب السعودية مساء أمس.
وأكد أن الميليشيات حاولت للمرة الثالثة استهداف الاتصالات المدنية بطائرات مسيرة مفخخة.
كما أوضح أنه نفذ ضربات عدة دمرت 6 مواقع لتخزين وإطلاق الطائرات المسيّرة فجر اليوم في حجة استجابة للتهديدات هذه.
تأتي محاولات الميليشيات تلك بالتزامن مع تلقيها ضربات موجعة، وخسائر فادحة في محافظتي مأرب وشبوة خلال الأيام الماضية.
ويتوقع أن يعقد التحالف في وقت لاحق اليوم السبت مؤتمر صحفيا، يكشف فيه تفاصيل إضافية عن عمليات الحوثيين وقرصنتهم، فضلا عن التطورات الميدانية في اليمن.