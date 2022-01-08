الكشف عن أموال إماراتية ضخمة في الصومال والرئيس يأمر بعدم الإفراج عنها... لأنها مشبوهة تفاصيل 8 انفجارات تهز قاعدة أمريكية شرقي سوريا أب وطفلتيه وشقيقه.. وفاة أربعة أشخاص من أسرة واحدة غرقا في البحر بمديرية صيرة في عدن بعد تحرير ”بيحان“ و”عسيلان“.. ”العمالقة“ تمهل الحوثيين 6 ساعات للانسحاب من مديرية ”عين“ بشبوة نقابة المعلمين اليمنيين تستنكر تعرض أحد قياداتها للتهديد بالتصفية من قبل عنصر المليشيات الحوثية تركيا وأرمينيا تعقدان أولى جولات التطبيع في موسكو الحكومة الإثيوبية تعلن الإفراج عن كثير من مسؤولي المعارضة أمر رئاسي بـ«قتل» متظاهري كازاخستان قائمة محدثة بأكثر الدول تضررا في العالم بوباء كورونا النهضة التونسية تطالب بإطلاق سراح نائب رئيسها "فورا"
أمر الرئيس الصومالي محمد عبدالله بعدم الإفراج عن أموال إماراتية كانت بلادة قد احتجزتها عام 2018
قرار الرئيس الصومالي جاء عقب ساعات من تصريحات لرئيس الوزراء محمد حسين روبلي عن إمكانية إعادة بلاده لتلك الأموال وفتح صفحة جديدة للتعامل مع الإمارات.
وتعليلا لقراره، أكد فرماجو أن "تلك الأموال دخلت البلاد بطريقة مخالفة للنظام المالي في الصومال والقانون المالي الدولي، وشكلت آنذاك تهديدا لأمن واستقرار اقتصاد البلاد".
وقال: "انطلاقا من هذا فإنه من غير الممكن الإفراج عن هذه الأموال بأمر من رئيس الحكومة من دون موافقتها بقوانين البلاد، فإن الرئيس يأمر رئيس البنك المركزي بعدم الإفراج عن هذه الأموال التي تم ضبطها".
يشار إلى أن أزمة سياسية تتصاعد من حين لآخر بين الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو وبين رئيس الوزراء محمد حسين روبلي، بسبب اتهامات متبادلة عن فشل الانتخابات.
وكانت وزارة الأمن الداخلي الصومالية قد أعلنت، في أبريل/ نيسان من العام 2018، عن قيامها بضبط مبلغ قدره 9 ملايين و600 ألف دولار كان على متن طائرة بوينغ 737 في مطار مقديشو، مؤكدة وقتها أنها أموال مشبوهة.
وأصدرت سفارة أبو ظبي في مقديشو آنذاك بيانا احتجت فيه على حجز تلك الأموال، مؤكدة أنها أموال مخصصة لـ "دفع رواتب وحدات من الجيش الصومالي دربتها الإمارات في مقديشو وإقليم بونتلاندا