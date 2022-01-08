الكشف عن أموال إماراتية ضخمة في الصومال والرئيس يأمر بعدم الإفراج عنها... لأنها مشبوهة تفاصيل 8 انفجارات تهز قاعدة أمريكية شرقي سوريا أب وطفلتيه وشقيقه.. وفاة أربعة أشخاص من أسرة واحدة غرقا في البحر بمديرية صيرة في عدن بعد تحرير ”بيحان“ و”عسيلان“.. ”العمالقة“ تمهل الحوثيين 6 ساعات للانسحاب من مديرية ”عين“ بشبوة نقابة المعلمين اليمنيين تستنكر تعرض أحد قياداتها للتهديد بالتصفية من قبل عنصر المليشيات الحوثية تركيا وأرمينيا تعقدان أولى جولات التطبيع في موسكو الحكومة الإثيوبية تعلن الإفراج عن كثير من مسؤولي المعارضة أمر رئاسي بـ«قتل» متظاهري كازاخستان قائمة محدثة بأكثر الدول تضررا في العالم بوباء كورونا النهضة التونسية تطالب بإطلاق سراح نائب رئيسها "فورا"
لقي أربعة أشخاص من أسرة واحدة حتفهم، غرقًا في البحر، بالعاصمة المؤقتة عدن، وسط حزن عميق خيم على المدينة.
وقالت مصادر محلية إن مواطناً توفي مع طفلتيه الجمعة، غرقًا في البحر بمديرية صيرة، بعد أن ضربتهم موجة كبيرة أثناء تواجدهم على الجدار الصخري في خليج "أبو دست".
وأضافت المصادر أن شقيق أب الطفلتين حاول التدخل وإنقاذ شقيقه أو أي من الطفلتين، غير أن محاولته باءت بالفشل وتوفي هو الأخر غرقا.
وبحسب المصادر فإن المواطن المتوفي يدعى "مراد بير" وطفلتيه هن "ليلى وعدن" وشقيقه يدعى "بسام".