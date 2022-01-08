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أب وطفلتيه وشقيقه.. وفاة أربعة أشخاص من أسرة واحدة غرقا في البحر بمديرية صيرة في عدن

السبت 08 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار
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لقي أربعة أشخاص من أسرة واحدة حتفهم، غرقًا في البحر، بالعاصمة المؤقتة عدن، وسط حزن عميق خيم على المدينة.

وقالت مصادر محلية إن مواطناً توفي مع طفلتيه الجمعة، غرقًا في البحر بمديرية صيرة، بعد أن ضربتهم موجة كبيرة أثناء تواجدهم على الجدار الصخري في خليج "أبو دست".

وأضافت المصادر أن شقيق أب الطفلتين حاول التدخل وإنقاذ شقيقه أو أي من الطفلتين، غير أن محاولته باءت بالفشل وتوفي هو الأخر غرقا.

وبحسب المصادر فإن المواطن المتوفي يدعى "مراد بير" وطفلتيه هن "ليلى وعدن" وشقيقه يدعى "بسام".

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