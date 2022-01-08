بعد تحرير ”بيحان“ و”عسيلان“.. ”العمالقة“ تمهل الحوثيين 6 ساعات للانسحاب من مديرية ”عين“ بشبوة

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أمهلت قوات العمالقة المدعومة إماراتيا المقاتلين الحوثيين ست ساعات للانسحاب من مديرية عين غربي محافظة شبوة شرقي اليمن.
وأكد المركز الإعلامي لألوية العمالقة أن قواته جاهزة لتنفيذ المرحلة الثالثة من عملية "إعصار الجنوب" دون تأخير لتحرير مديرية عين، مشيرا إلى أن القوات أمهلت الحوثيين ست ساعات للانسحاب الفوري من المديرية.
وأضاف أنه في حالت عدم انسحاب الحوثيين فإنها ستبدأ حملة جوية وبرية متزامنة ومنسقة مع التحالف بقيادة السعودية لطردهم بالقوة من المديرية.
وكانت ألوية العمالقة نجحت بالسيطرة الكاملة على مديرية بيحان، وسط فرار جماعي للمقاتلين الحوثيين من المديرية إلى محافظة البيضاء. بعد ايام من تحرير عسيلان.