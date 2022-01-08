نقابة المعلمين اليمنيين تستنكر تعرض أحد قياداتها للتهديد بالتصفية من قبل عنصر المليشيات الحوثية

السبت 08 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 226

استنكرت نقابة المعلمين اليمنيين ما تعرض له عضو الهيئة الادارية العليا وعضو المجلس الاعلى للنقابة، وأحد قيادات وزارة التربية والتعليم من تهديد مباشر بالتصفية الجسدية، فضلاً عن تلقيه عددا من الشتائم القاذعة من أحد عناصر مليشيا الحوثي.

وأشارت النقابة إلى أن باربود تعرض للتهديد بالتصفية والشتائم وذلك من قبل أحد الأفراد عبر هاتفه الخاص.

ودعت النقابة النائب العام والجهات الامنية والقضائية الى اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للقبض على المتهم وتحويله الى القضاء. ودعت نقابة المعلمين اليمنيين القيادة السياسية بتوجيه الحكومة بحماية النقابيين والصحفيين والحقوقيين ومن في وضعهم.

وحملت النقابة جماعة الحوثيين كامل المسؤلية عن حياة الاستاذ باربود كون مصدر التهديد صرح بعلاقته بهم. كما دعت النقابة المؤسسات المحلية والدولية، ولجنة الخبراء وفريق الخبراء، والمنظمة الدولية للتربية ei التي تمثل ٣٢ مليون معلم في العالم، لرصد هذه الجرائم وإدانتها والتحقيق فيها، وتوفير حماية قانونية لكل معلمي اليمن بأكبر قدر من الفاعلية والمسؤولية.

وأكدت نقابة المعلمين اليمنيين" أن مثل هذه التهديدات لن تثنيها عن القيام بواجبها الوطني والمهني والنقابي، وانما تزيدها إصراراً في المضي نحو أهدافها الوطنية.