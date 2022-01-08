الكشف عن أموال إماراتية ضخمة في الصومال والرئيس يأمر بعدم الإفراج عنها... لأنها مشبوهة تفاصيل 8 انفجارات تهز قاعدة أمريكية شرقي سوريا أب وطفلتيه وشقيقه.. وفاة أربعة أشخاص من أسرة واحدة غرقا في البحر بمديرية صيرة في عدن بعد تحرير ”بيحان“ و”عسيلان“.. ”العمالقة“ تمهل الحوثيين 6 ساعات للانسحاب من مديرية ”عين“ بشبوة نقابة المعلمين اليمنيين تستنكر تعرض أحد قياداتها للتهديد بالتصفية من قبل عنصر المليشيات الحوثية تركيا وأرمينيا تعقدان أولى جولات التطبيع في موسكو الحكومة الإثيوبية تعلن الإفراج عن كثير من مسؤولي المعارضة أمر رئاسي بـ«قتل» متظاهري كازاخستان قائمة محدثة بأكثر الدول تضررا في العالم بوباء كورونا النهضة التونسية تطالب بإطلاق سراح نائب رئيسها "فورا"
استنكرت نقابة المعلمين اليمنيين ما تعرض له عضو الهيئة الادارية العليا وعضو المجلس الاعلى للنقابة، وأحد قيادات وزارة التربية والتعليم من تهديد مباشر بالتصفية الجسدية، فضلاً عن تلقيه عددا من الشتائم القاذعة من أحد عناصر مليشيا الحوثي.
وأشارت النقابة إلى أن باربود تعرض للتهديد بالتصفية والشتائم وذلك من قبل أحد الأفراد عبر هاتفه الخاص.
ودعت النقابة النائب العام والجهات الامنية والقضائية الى اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للقبض على المتهم وتحويله الى القضاء. ودعت نقابة المعلمين اليمنيين القيادة السياسية بتوجيه الحكومة بحماية النقابيين والصحفيين والحقوقيين ومن في وضعهم.
وحملت النقابة جماعة الحوثيين كامل المسؤلية عن حياة الاستاذ باربود كون مصدر التهديد صرح بعلاقته بهم. كما دعت النقابة المؤسسات المحلية والدولية، ولجنة الخبراء وفريق الخبراء، والمنظمة الدولية للتربية ei التي تمثل ٣٢ مليون معلم في العالم، لرصد هذه الجرائم وإدانتها والتحقيق فيها، وتوفير حماية قانونية لكل معلمي اليمن بأكبر قدر من الفاعلية والمسؤولية.
وأكدت نقابة المعلمين اليمنيين" أن مثل هذه التهديدات لن تثنيها عن القيام بواجبها الوطني والمهني والنقابي، وانما تزيدها إصراراً في المضي نحو أهدافها الوطنية.