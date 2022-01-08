الحكومة الإثيوبية تعلن الإفراج عن كثير من مسؤولي المعارضة

السبت 08 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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أعلنت الحكومة الإثيوبية، أنها ستُفرج عن كثير من الشخصيات السياسية المسجونة، من بينها مسؤولون في المعارضة وجبهة تحرير شعب تيغراي المتمرّدة.

وأوردت الدائرة الإعلامية التابعة للحكومة في بيان سمّت فيه كثيراً من المسؤولين الكبار في جبهة تحرير شعب تيغراي والمعارضة، أن «الهدف هو إفساح المجال لحلّ مستدام لمشاكل إثيوبيا، بطريقة سلمية ولا عنفية». ولم يتضح على الفور عدد المعارضين المفرج عنهم، حسبما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

لكن منظمة «بالديراس فور جينوين ديموكراسي» أعلنت في وقت سابق، إطلاق سراح مؤسسها إسكندر نيغا، وهو شخصية معارضة بارزة من أمهرة ورد اسمه في بيان الدائرة الإعلامية الحكومية.

‏ ويأتي الإجراء بعد إصدار رئيس الوزراء آبي أحمد بياناً دعا فيه إلى «المصالحة الوطنية» تزامناً مع احتفال إثيوبيا بعيد الميلاد الأرثوذكسي. ومن بين المذكورين في البيان الإعلامي الحكومي جوار محمد، وهو قطب إعلامي بات سياسياً معارضاً ضمن حزب مؤتمر أورومو الفيدرالي بعد أن كان حليفا لآبي أحمد.

ومن الأسماء الأخرى شخصيات من جبهة تحرير شعب تيغراي بينها سبحات نيغا، أحد مؤسسي الجبهة، وكيدوسان نيغا وأباي ولدو والسفير السابق في السودان أبادي زيمو ومولو غبريغزابر