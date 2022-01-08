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هدف سجله «لاعب ميت من نعشه» يُسعد الجماهير حول العالم

السبت 08 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-وكالات
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احتفى عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم بلاعب ميت من تشيلي رتب له زملاؤه لتسجيل هدف من نعشه قبل تشييع جنازته تكريماً لموهبته الكبيرة في هز الشباك.

وتوفي خايمي إسكاندار في الأيام الأخيرة لعام 2021 لكن أصدقاءه في فريق «أباريسيون دي بايين» التشيلي أرادوا الاحتفاء بحياة المهاجم الهداف.

ووضعوا نعشه في منطقة الجزاء وسدد زميله الكرة في النعش لترتد في المرمى وسط هتافات العشرات من الجماهير المتحمسة بهذا الهدف الأخير في حياة اللاعب الراحل.

وأطلق البعض الألعاب النارية بينما عانق آخرون النعش المغطى بألوان الفريق، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء. ورغم عدم شهرة هذا اللاعب انتشر مقطع الفيديو الذي تم تصويره في الثالث من يناير (كانون الثاني) في منطقة على مشارف سانتياغو على وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع عديدة في أميركا الجنوبية.

وقال فيليبي أوريانا الذي صور هذا المقطع «هذا الرجل وراء وحدتنا... هذا هو الإرث الذي تركه هذا الرجل... لم نكن نعتقد أن (الفيديو) سينتشر بهذا الشكل في جميع أنحاء العالم لأنه كان رجلاً عادياً».

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