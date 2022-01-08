مبيعات تركيا من الدولار تحطم الأرقام القياسية لدعم شركة الغاز الوطنية

السبت 08 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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باعت تركيا مبلغا قياسيا من احتياطياتها الدولارية لدعم شركة الغاز الحكومية في ديسمبر/ كانون الأول، ضمن أكبر التدخلات المسجلة في سوق العملة من قبل البنك المركزي منذ عام 2002.

وباع البنك المركزي في أنقرة نحو 3.4 مليار دولار لشركة "برو هاتلري إلي بترول تاسيما إيه إس" والمعروفة باسم "بوتاس"، وهي أكبر عملية بيع دولار منذ عام 2013، بحسب "بلومبيرغ".

جاء ذلك بسبب تأثير زيادة تكاليف الطاقة العالمية وضعف الليرة على الشركة، وكان ضمن عملية بيع أكبر بلغت 7.3 مليار دولار لدعم الليرة، في خمسة تدخلات مباشرة في سوق الصرف الأجنبي خلال نفس الفترة، وهي أكبر حصيلة منذ عام 2002.

أطلقت السلطات التركية سلسلة من الإجراءات لدعم الليرة مع تراجع العملة إلى أدنى مستوياتها التاريخية طوال، بسبب المخاوف المتعلقة باستمرار خفض الفائدة في ظل ارتفاع معدل التضخم.

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