مبيعات تركيا من الدولار تحطم الأرقام القياسية لدعم شركة الغاز الوطنية

الكشف عن أموال إماراتية ضخمة في الصومال والرئيس يأمر بعدم الإفراج عنها... لأنها مشبوهة تفاصيل 8 انفجارات تهز قاعدة أمريكية شرقي سوريا أب وطفلتيه وشقيقه.. وفاة أربعة أشخاص من أسرة واحدة غرقا في البحر بمديرية صيرة في عدن بعد تحرير ”بيحان“ و”عسيلان“.. ”العمالقة“ تمهل الحوثيين 6 ساعات للانسحاب من مديرية ”عين“ بشبوة نقابة المعلمين اليمنيين تستنكر تعرض أحد قياداتها للتهديد بالتصفية من قبل عنصر المليشيات الحوثية تركيا وأرمينيا تعقدان أولى جولات التطبيع في موسكو الحكومة الإثيوبية تعلن الإفراج عن كثير من مسؤولي المعارضة أمر رئاسي بـ«قتل» متظاهري كازاخستان قائمة محدثة بأكثر الدول تضررا في العالم بوباء كورونا النهضة التونسية تطالب بإطلاق سراح نائب رئيسها "فورا"
باعت تركيا مبلغا قياسيا من احتياطياتها الدولارية لدعم شركة الغاز الحكومية في ديسمبر/ كانون الأول، ضمن أكبر التدخلات المسجلة في سوق العملة من قبل البنك المركزي منذ عام 2002.
وباع البنك المركزي في أنقرة نحو 3.4 مليار دولار لشركة "برو هاتلري إلي بترول تاسيما إيه إس" والمعروفة باسم "بوتاس"، وهي أكبر عملية بيع دولار منذ عام 2013، بحسب "بلومبيرغ".
جاء ذلك بسبب تأثير زيادة تكاليف الطاقة العالمية وضعف الليرة على الشركة، وكان ضمن عملية بيع أكبر بلغت 7.3 مليار دولار لدعم الليرة، في خمسة تدخلات مباشرة في سوق الصرف الأجنبي خلال نفس الفترة، وهي أكبر حصيلة منذ عام 2002.
أطلقت السلطات التركية سلسلة من الإجراءات لدعم الليرة مع تراجع العملة إلى أدنى مستوياتها التاريخية طوال، بسبب المخاوف المتعلقة باستمرار خفض الفائدة في ظل ارتفاع معدل التضخم.
صندوق النقد الدولي يكشف اعتزام الأردن رفع الدعم عن أسعار الكهرباء صندوق النقد الدولي يكشف اعتزام الأردن رفع الدعم عن أسعار الكهرباء مقترحات من أعلنت أنقرة خطة جديدة لحماية الودائع المرتبطة بالعملات الأجنبية والمصممة للحد من الطلب المتزايد على الدولار من قبل المستثمرين المحليين.