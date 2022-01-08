بايدن يعلن عن تحقيقه أكبر انخفاض في معدل البطالة خلال عام واحد في تاريخ أمريكا

السبت 08 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الجمعة، أن البطالة انخفضت بينما نمت الوظائف خلال عامه ‏الأول في توليه منصبه.‏

وأظهر تقرير الوظائف الذي صدر اليوم الجمعة، أن أمريكا أضافت 199 ألف وظيفة خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري، في حين أن مكاسب التوظيف كانت أضعف من المتوقع.

كما أظهر التقرير أن معدل البطالة انخفض إلى 3.9 في المئة في ديسمبر من 4.2 في المئة في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، وأشار بايدن معلقا على هذا أن "ذلك يمثل أكبر انخفاض في معدل البطالة في عام واحد في تاريخ أمريكا".

كما قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في حديثه للصحفيين، اليوم الجمعة، إن أمريكا أضافت 6.4 مليون وظيفة خلال الشهر الأول له في منصبه، مع تعافي الاقتصاد تحت الضغط المستمر لوباء فيروس "كورونا" المستجد.

بايدن يتفقد بلدة دمرها حريق غابات في منطقة دنفر بايدن يتفقد بلدة دمرها حريق غابات في منطقة دنفر مقترحات من وأشار إلى أن "هذا هو أكبر عدد من الوظائف في أي سنة تقويمية من قبل أي رئيس أمريكي في التاريخ".

وقال بايدن في خطابه: "أود أن أزعم أن خطة بايدن الاقتصادية تعمل وأنها تعيد أمريكا إلى العمل، وتقف على قدميها".

وفي كلمته، اليوم الجمعة، اتهم بايدن أعضاء الحزب الجمهوري بوصفهم التعافي الاقتصادي بعبارات سلبية، لأنهم صوتوا ضد قانون الإغاثة من فيروس "كورونا" المستجد، البالغ 1.9 تريليون دولار، والذي وفر التمويل لإعادة فتح المدارس، وتوزيع لقاح (كوفيد-19) وإغاثة إضافية للأمريكيين، بحسب رأيه.

وتابع: "أرفض السماح لهم بالوقوف في طريق هذا التعافي، والآن أركز على الحفاظ على هذا الانتعاش قويا ودائما، على الرغم من العرقلة الجمهورية".

كما انتقد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سلفه، دونالد ترامب، مؤكدا أن "سوق الأسهم - المقياس الأخير لكل شيء - أعلى بنحو 20 في المئة مما كانت عليه عندما كان سلفي هناك".