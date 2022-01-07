تجنب هذه الأطعمة لمنع السكري وتراكم الدهون

الجمعة 07 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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حذر طبيب بريطاني من مخاطر ارتفاع السكر في الدم، الذي قد يؤدي لمشاكل صحية، مثل السكري وتراكم الدهون في منطقة البطن.

وأوضح الدكتور مايكل موسلي، في دراسة نشرتها صحيفة ”ديلي إكسبرس“ البريطانية، الخميس، أن استهلاك السكر وحده ليس هو الذي يسبب ارتفاع السكر في الدم، بل هناك عدد من الأطعمة التي تنتج الغلوكوز بعد تناولها.

وأشار إلى أن هذه الأطعمة اليومية قد تبدو في بعض الأحيان صحية، ولكنها يمكن أن تؤدي لارتفاع السكر في الدم.

ونبهت الدراسة إلى أن ارتفاع السكر في الدم لا يزيد فقط من خطر الإصابة بمرض السكري بل يسهم أيضًا في زيادة الدهون في البطن والتي تتسبب عادة بأمراض كثيرة.

وحذرت الدراسة من أن ارتفاع مستويات السكر في الدم لفترات طويلة أي على مدى أشهر أو سنوات قد يؤدي لتلف دائم لأجزاء من الجسم، بما في ذلك العينين والأعصاب والكلى والأوعية الدموية.

وبينت أن هناك 5 أطعمة تشتهر بالتسبب في ارتفاع كبير بنسبة السكر بالدم، والتي ينبغي التقليل منها واستبدالها بأطعمة أخرى.

الزبادي الحلو

غالبًا ما تتم تعبئة الزبادي بالفواكه المليئة بالسكر، لذا يجب التأكد من الملصق على العبوات بعناية.

وتشير الدراسة أن الزبادي اليوناني العادي خيار أفضل، لأنه يحتوي على نسبة منخفضة من السكر، وغالبًا ما يحتوي على نسبة عالية من البروتين.

الفاكهة المجففة

أوضحت الدراسة أنه عندما يتم تجفيف الفاكهة، يصبح محتواها من السكر أكثر تركيزًا.

وأضافت أن الزبيب، مثلا، يمكن أن يحتوي على كربوهيدرات أكثر بأربعة أضعاف من العنب.

وأكدت الدراسة أن الفواكه الطازجة منخفضة السكر مثل التوت الطازج أو التفاح الصغير بديل أفضل بكثير من الفواكه المجففة.

رقائق البطاطا

البطاطا غنية بالكربوهيدرات بالفعل، كما أن قليها في الزيت النباتي يجعلها غير صحية.

لذا، يستحسن استبدال رقائق البطاطا المقلية بالبطاطا المشوية الحلوة.

حبوب الإفطار السكرية

ذكرت الدراسة أن بعض الحبوب تحتوي على نسبة عالية من السكر والكربوهيدرات، بالإضافة إلى أنها توفر القليل جدًا من البروتين.

وشددت على ضرورة استبدال الحبوب السكرية بوجبة إفطار منخفضة الكربوهيدرات تحتوي على البروتين، مثل عجة البيض، للحفاظ على الشعور بالشبع لفترة أطول.

الخبز الأبيض

قالت الدراسة إن تناول أي شيء يحتوي على الدقيق الأبيض المكرر قد يؤدي إلى زيادة مستويات السكر في الدم.

وحذرت من أن الخبز الأبيض المعالج يحتوي أيضًا على مستويات منخفضة من الألياف.

وأكدت أن الخبز الكامل الغني بالألياف يعتبر خيارًا أفضل من تناول الخبز الأبيض.