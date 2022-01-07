ضربة جديدة وموجعة للمليشيات الحوثية بمحافظة حجة

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شنت مقاتلات التحالف غارات جوية على مواقع مليشيا الحوثي شمال مزارع الجر وغرب عزلة بني حسن بمديرية عبس بمحافظة حجة.
وبحسب المركز الإعلامي للمنطقة الخامسة، أسفرت الغارات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات وتدمير عربات، بالتزامن مع ضربات موجعة تلقتها المليشيا ومواقعها من مدفعية الجيش الوطني.