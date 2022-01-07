بهدف جمع 10 ملايين دولار لهدف أنساني.. أبو فلة يطلق مبادرة جديدة من دبي

الجمعة 07 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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أطلق اليوتيوبر الكويتي حسن سليمان الشهير بـ“أبو فلة“، اليوم الجمعة، من مدينة دبي الإماراتية، حملة خيرية لجمع 10 ملايين دولار، من داخل غرفة زجاجية أسفل برج خليفة، لمساعدة ودعم المحتاجين واللاجئين لمواجهة برد الشتاء.

وأعلن اليوتيوبر ”أبو فلة“ أن تلك الخطوة ستكون بالتعاون مع مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وجهات أخرى، لجمع هذا المبلغ الضخم لإعانة المحتاجين واللاجئين الذين يعانون من ظروف صعبة وحرمان أبسط مقومات الحياة ومنها وسائل التدفئة، حيث تستهدف هذه الحملة تدفئة 100 ألف أسرة، وهي أكبر حملة يطلقها

ونشر ”أبو فلة“ صورا ومقاطع فيديو للغرفة الزجاجية التي سيدخلها دون مغادرة حتى يجمع كامل المبلغ، في مبادرته التي أطلقها بالتعاون مع حملة ”أجمل شتاء في العالم“ في دولة الإمارات، لتوفير الدفء لمئات آلاف المحتاجين في العالم العربي وأفريقيا.

وخرج الكويتي ”أبو فلة“ بمقطع فيديو عبر قناته في ”اليوتيوب“ لشرح تفاصيل مبادرته التي حملت عنوان ”لنجعل شتاءهم أدفأ“، قائلاً: إنهم ”أقاموا الغرفة الزجاجية التي سيجلس فيها ويبث حملته من داخلها ولن يغادرها حتى يجمع المبلغ كاملاً، وسيكون الاحتفال بإتمام إنجاز هذا المبلغ في برج خليفة“.

وأشار أبو فلة إلى أنه ”لا يعلم كم من الوقت يحتاج لجمع هذا المبلغ إلا أنه لن يخرج حتى جمعه لإنجاح هذه المبادرة الخيرية.

وسبق للمشهور الكويتي ”أبو فلة“ الذي يحظى بمتابعة أكثر من 22 مليون مشترك عبر قناته في ”اليوتيوب“ أن أطلق حملات لجمع تبرعات لأغراض خيرية يستفيد منها اللاجئون والمرضى وغيرهم من الفئات التي تتطلب الدعم والمساندة.

وكانت حملة تشرين الأول/أكتوبر 2021، أحدث حملات الشهير الكويتي، التي تمكن خلالها من جمع مليون دولار، في 28 ساعة فقط، خُصصت لدعم أكثر من 5 آلاف أسرة سورية لاجئة.

وتبنت مفوضية اللاجئين في منظمة الأمم المتحدة الحملة، وأنشأت أيقونة لجمع التبرعات لصالح الحملة التي استفاد منها أكثر من 17 ألف شخص.

وفي آذار/مارس 2020، أطلق ”أبو فلة“ حملة لجمع تبرعات من أجل علاج 1000 إنسان مصاب بماء العين، وذلك بمناسبة وصول قناته على ”يوتيوب“ إلى 10 ملايين متابع.

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